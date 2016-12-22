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Посол США в Японии станцевала «танец любви» в костюме Санта-Клауса

22/12/16 09:19, Бишкек – ИА «24.kg»

Сотрудники посольства США в Токио поздравили японцев с Рождеством оригинальным способом — они станцевали популярный в Стране восходящего солнца «танец кои» («танец любви»).

 

Свое рождественское поздравление дипломаты записали на видео. Посол США Кэролайн Кеннеди оделась в костюм Санта-Клауса и двигалась под веселую музыку вместе с другими участниками ролика.

 

 

«Танец любви» стал необычайно популярным в Японии, жители страны снимают его исполнение на видео. Изначально песня, под которую японцы выполняют смешные движения, являлась саундтреком к известному сериалу.

 

URL: http://_/obschestvo/42134/

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