В Кыргызстане программа «Депозит молодого учителя» провалилась и закрыта

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Программа «Депозит молодого учителя» в системе образования закрыта из-за неэффективности. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.
Вице-премьер отметила, что сейчас разрабатываются новые механизмы для привлечения специалистов в регионы. В том числе ведется разговор о возвращении категорий.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выразил мнение, что программу «Депозит молодого учителя» нужно вернуть.
Похожая программа в сфере здравоохранения работает. С начала года Минфин выплатил по депозиту молодого врача 19 миллионов сомов из 23 миллионов сомов предусмотренных. До конца года ведомство готово еще профинансировать программу, если будут заявки.
URL: http://_/obschestvo/42123/