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В Кыргызстане программа «Депозит молодого учителя» провалилась и закрыта

22/12/16 08:02, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Программа «Депозит молодого учителя» в системе образования закрыта из-за неэффективности. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

 

  • Сейчас по депозиту у государства есть долг в 5 миллионов сомов 52 учителям по декретным отпускам.

Вице-премьер отметила, что сейчас разрабатываются новые механизмы для привлечения специалистов в регионы. В том числе ведется разговор о возвращении категорий.

 

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выразил мнение, что программу «Депозит молодого учителя» нужно вернуть.

 

Похожая программа в сфере здравоохранения работает. С начала года Минфин выплатил по депозиту молодого врача 19 миллионов сомов из 23 миллионов сомов предусмотренных. До конца года ведомство готово еще профинансировать программу, если будут заявки.

URL: http://_/obschestvo/42123/

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