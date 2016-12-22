В Кыргызстане на развитие приграничных территорий потратили почти 1 миллиард сомов

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С 2013 по 2016 год для реализации программы развития приграничных территорий в Кыргызстане потратили 989,1 миллиона сомов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) Жумагуль Эгамбердиева.
В итоге на приграничных территориях, имеющих особый статус, построили 8 школ, 1 футбольное поле, 10 поселковых отделов милиции. За счет бюджетных средств закончили возведение фельдшерско-акушерского пункта и двух детских садов. А за счет местных бюджетов построят еще два детсада.
«На первом этапе в Баткенском районе планировалась реконструкция аэропорта в Исфане. Однако в итоге сделали только дорогу. Чтобы реконструировать аэропорт, надо дополнительно выделить
Она подчеркнула, что отельные пункты программы господдержки приграничных территорий не исполнены по объективным причинам. ГАМСУМО предложило внести их в новую программу до 2020 года.
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