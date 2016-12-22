В Кыргызстане вместо нуждающихся государство помогало богатым селам

В список приграничных сел, которым помогает государство, попали благополучные населенные пункты. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, кабмин немного поторопился, когда принимал госпрограмму по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию приграничных территорий с особым статусом. В нее не попали села, где тяжелое экономическое положение.

«Надо разработать критерии по включению сел в список приграничных. На территориях близ границ еще 52 села есть. Нужно хорошо посмотреть, каким именно мы можем придать статус приграничных. Надо программу пересмотреть и включить в нее новые села, но только те, где действительно тяжелое положение. Также в программе надо прописать конкретные мероприятия, сроки, бюджет и ответственных», - заявил Сооронбай Жээнбеков.