В Бишкеке думают, как улучшить обучение детей памирских кыргызов

В Кыргызстан прибыла делегация из Исламской Республики Афганистан, на территории которой проживают племена памирских кыргызов. Об этом сообщает Государственная служба миграции КР.

По ее данным, стороны обсудят, как улучшить условия обучения детей памирских кыргызов в КР.

Делегацию возглавляет губернатор провинции Бадахшан Ахмад Файсаль.

Запланирована встреча с вице-премьер-министром КР Чолпон Султанбековой, депутатами Жогорку Кенеша, а также с полномочным представителем правительства в Ошской области.