В Казахстане во время учений разбился самолет Су-27

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Боевой самолет Су-27 Министерства обороны Казахстана разбился во время ночных учений. Об этом сообщила «Казахстанская правда».
«Сегодня, 21 декабря, во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате инцидента потерпел крушение самолет Су-27. Летчик майор А.Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался. В настоящее время состояние летчика удовлетворительное», – указывается в комментарии министерства.
Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана комиссия, назначенная министром обороны Казахстана.
При этом в пресс-службе МО РК отметили, что майор Искаков имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время.
URL: http://_/obschestvo/42104/