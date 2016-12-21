Сегодня в рубрике «Официально»

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Окмотпресс: Подписаны постановления, распоряжение:
- об оптимизации структур Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта и Министерства культуры, информации и туризмаКР;
- об объявлении акиму Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву строгого выговора.
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