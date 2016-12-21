RSS
facebookfacebookgoogale+
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:11
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Сегодня в рубрике «Официально»

21/12/16 16:50, Бишкек – ИА «24.kg»

Окмотпресс: Подписаны постановления, распоряжение:

- об оптимизации структур Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта и Министерства культуры, информации и туризмаКР;

- об объявлении акиму Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву строгого выговора.

URL: http://_/obschestvo/42103/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ