В канадском зоопарке панда устроила разборки со снеговиком

В зоопарке канадского города Торонто сотрудники решили слепить снеговика, чтобы развлечь панду по имени Да Мао.

Но, судя по всему, снежный подарок ей не понравился: Да Мао различными способами попыталась избавиться от непрошенного гостя. Что из этого вышло, сморите на видео, снятом сотрудниками зоопарка.



