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В канадском зоопарке панда устроила разборки со снеговиком

21/12/16 17:29, Бишкек – ИА «24.kg»

В зоопарке канадского города Торонто сотрудники решили слепить снеговика, чтобы развлечь панду по имени Да Мао.

 

Но, судя по всему, снежный подарок ей не понравился: Да Мао различными способами попыталась избавиться от непрошенного гостя. Что из этого вышло, сморите на видео, снятом сотрудниками зоопарка.

 


URL: http://_/obschestvo/42101/

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