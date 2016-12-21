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Подъезды к местам массовых гуляний в Москве закроют грузовиками

21/12/16 16:39, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Московская полиция будет блокировать грузовиками подъезды к местам проведения массовых гуляний в российской столице в новогодние праздники. Об этом сообщил начальник Московского управления ГИБДД Виктор Коваленко, передает ВВС.

 

Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек

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«Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность», - сказал Виктор Коваленко.

 

Он добавил, что на подъездах к городу будет выборочный досмотр транспортных средств на наличие оружия и других запрещенных предметов.

 

  • Вечером 19 декабря мужчина на угнанном грузовике врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».
  • 14 июля грузовик протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы. Тогда погибли 86 человек, пострадали более 400. Ответственность также взяло на себя ИГ.

URL: http://_/obschestvo/42098/

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