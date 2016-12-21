В Интернет попала запись разговора Аиды Саляновой с Жылдыз Мамбеталиевой о лицензии Алексея Елисеева

Два дня назад пользователь Айгерим Султан выложила в Интернет запись разговора между депутатом Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Аидой Саляновой и экс-министром юстиции Жылдыз Мамбеталиевой.

Отмечено, что разговор состоялся 7 октября, и речь в аудиозаписи идет о лицензии Алексея Елисеева.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство юстиции возобновило лицензию Алексея Елисеева после его бегства из страны.

В ведомстве рассказали, что в июне 2010-го Елисеев обратился в Минюст с заявлением о возобновлении действия лицензии. После предварительного изучения вопроса заместитель министра Жылдыз Мамбеталиева устно доложила и.о. министра Аиде Саляновой о поступившем заявлении. Приказом №58 от 28 июня 2010 года действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью возобновлено.

Сам Елисеев утверждает, что на документе стоит подпись не Аиды Саляновой, возглавлявшей тогда Минюст.

Два дня назад в Интернете появилась запись разговора между Саляновой и Мамбеталиевой, в котором они обсуждают этот вопрос.

ИА «24.kg» приводит стенограмму аудиозаписи:

Аида Салянова: Это не тот вопрос, где мы должны что-то скрывать, чего-то не досказывать. Правильно? Мы же с вами ничего криминального не делали.

Жылдыз Мамбеталиева: В прокуратуре уточняли список лиц, вот они нам давали же, в отношении которых нельзя совершать, если на них записано имущество…

Аида Салянова: Нотариальные действия…

Жылдыз Мамбеталиева: Да, и с юрлицами, с их долей ничего нельзя делать. И как аффилированный он тогда не проходил. То есть на момент в июне, мы проверяли потом по Интернету, его там не было среди тех, на которых возбудили дело.

Аида Салянова: А теперь посмотрите, как-то это зафиксировано, да? Есть какие-то данные из Интернета или ответы на запросы? Что-то есть?

Жылдыз Мамбеталиева: Было зафиксировано. И знаете что, я помню, у нас была служебная записка, на которой виза, все стояло. Оказывается, вот это архивное дело Елисеева в 2013 году, когда его лишали, приказ подписал Алмамбет Насырканович по решению Ошского городского суда, и архивное дело потеряли.

Аида Салянова: Здрасте…

Жылдыз Мамбеталиева: Я теперь стесняюсь спрашивать у Алмамбета Насыркановича… потому что последний приказ подписал.

Аида Салянова: А ему это зачем надо? Вы сами подумайте, ну какой интерес… Его какой интерес мог быть? Единственное, что меня интересовало: есть ответы на запросы?

Жылдыз Мамбеталиева: Было, все в деле было… Мы же в Интернете в период с 7 апреля 2010 года по 28 июня, когда мы его возобновили, мы за вот эти апрель, май, июнь - за два месяца делали анализ на интернет-сайтах. И в прокуратуру делали запрос, были ли в тот момент на Елисеева возбужденные дела либо его фамилия фигурировала среди лиц, которые… как сказать… Они же тогда нам присылали информацию о лицах, с имуществом которых нельзя совершать сделки и так далее. Его среди них не было.

Аида Салянова: А вот это хотя бы письмо есть?

Жылдыз Мамбеталиева: Нет, это все было в архивном деле…

Аида Салянова: Мне кажется, что это тоже запланировано.

Жылдыз Мамбеталиева: Что?

Аида Салянова: Может, мое это… просто какие-то личные отношения.

Жылдыз Мамбеталиева: Нет!

Аида Салянова: Вот этот сценарий, что в 2012 и 2013 году дело приносили в прокуратуру, вообще вот это, мне кажется, на пустом месте… И вас, может быть, вовлекают в эти игры.

Жылдыз Мамбеталиева: Я же говорю, человек с ГКНБ пришел и начал просить заявление, на основании которого мы возобновили… Мне доложили, что вообще утеряно, нет, и я не знала, как об этом сказать… Я сказала: у нас его нету, сейчас попробуем найти его. Но точно помню, что Иванов обращался, Артем, по доверенности. А потом… вы что, на самом деле верите, что я в такие игры играю?

Аида Салянова: Ну, честно говоря, я удивляюсь, да, потому что…

Жылдыз Мамбеталиева: Я вот это прочитала и подумала, что неужели у нас так дела плохи, что мы сейчас начнем друг на друга валить? У меня такой цели нет…

Аида Салянова: Нет, друг на друга валить и не получится, потому что я-то говорю то, что было. Это не в первый раз… Вы ко мне занесли, дело лежало, по-моему, день-два, не помню. Несколько дней пролежало, вы опять зашли и сказали, что надо подписать. Правильно? А фамилия сама - Елисеев, когда я увидела, действительно какие-то опасения были. А вы сказали, что законных оснований для отказа нет.

Жылдыз Мамбеталиева: Да.

Аида Салянова: Поэтому валить друг на друга не получится. Мы по закону сделали, по закону подписали. Какие проблемы?

Жылдыз Мамбеталиева: Потом я попросила зайти следователя - или кто он - из ГКНБ, наш куратор который. Я ему говорю: «А в связи с чем вам понадобилось это? Потому что раньше вы у нас запрашивали, и мы вам давали ответы. И в прокуратуру давали. Какая надобность возникла?»

Он сказал: «У нас есть информация, что якобы он этой лицензией воспользовался и где-то там выступал адвокатом». Я говорю: «Как вы себе это представляете, если у нас закрытый рынок юридических услуг? Ни наши адвокаты, ни адвокаты других стран не могут работать по лицензиям, выданным в своей стране, на территории других стран. Мы сейчас даже в рамках ЕАЭС сопротивляемся, чтобы на свой рынок юридических услуг не пускать адвокатов стран - участниц ЕАЭС, потому что конкуренцию не выдержат наши адвокаты». Во-вторых, говорю, Елисеев мог бы ею воспользоваться. Если бы въехал на территорию нашей республики и захотел в качестве адвоката участвовать в уголовных делах. Даже не просто как юрист, а в уголовных делах! На фига ему это нужно было? За период с 2010 года, когда была возобновлена, и до момента лишения в 2013 году - за три года он не был на территории и вообще не мог этой лицензией воспользоваться. Какие последствия? Что вообще происходит, я ему говорю. Он говорит: может быть, он там что-то… Я говорю: вы знаете, если он где-то захочет как юрист участвовать, он может без этой лицензии - по доверенности - в гражданских делах участвовать где-то там, даже в Прибалтике. Поэтому, я говорю, я последствий не вижу. Возобновили и лишили, и что? Он за этот период не успел ничего с нею сделать. Какой здесь вопрос может быть? Ну он так позадавал несколько вопросов - мог ли он оттуда этой лицензией воспользоваться…

Аида Салянова: Есть ответы? Я хотела удостовериться, есть ли ответы от этих госорганов?

Жылдыз Мамбеталиева: В принципе, новостные сайты с апреля и по 28 мая мы сами изучали. А в прокуратуру мы отправляем только, было ли в этот период на него возбуждено уголовное дело. Пришел ответ, что не было.

Аида Салянова: Они говорят так, что в 2012 году, во-первых, я возобновила ему, у меня сложились с ним какие-то отношения, не знаю. И, соответственно, позже, когда мы брали акции (я там, Текебаев), Елисеев выступил посредником между Бакиевыми и Текебаевым, и я вот выступила посредником между Текебаевым и Бакиевыми…

Жылдыз Мамбеталиева: Чушь!

Аида Салянова: Почитайте «Вечерний Бишкек»…