RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара-Балтинский спрут
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:12
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Кыргызстане ожидается обильный снег и понижение температуры

21/12/16 13:36, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В период с 22 по 24 декабря ожидается временами снег, 23 и 24 декабря в отдельных районах сильный снегопад, местами усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, с 23 по 25 декабря ожидается понижение температуры воздуха:

- в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и на востоке Иссык-Кульской котловины - ночью до -15…-10, днем до -9…-4 грвдусов;

- в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -25…-20, днем -15…-10, в высокогорных районах ночью до -30…-25, днем до -18…-13.

 

Как сообщается, 22 декабря ночью в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях местами снег, в Иссык-Кульской, Нарынской - без осадков.

 

По данным Гидрометцентра, 25-26 декабря без осадков. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду. 27-28 декабря на большей части территории республики снег.

URL: http://_/obschestvo/42079/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ