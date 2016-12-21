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Число задержанных пьяных водителей в Кыргызстане исчисляется десятками тысяч

21/12/16 12:44, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Управлении патрульной милиции рассказали о сокращении числа задержанных за вождение в нетрезвом виде водителей. За год их число уменьшилось на 2,3 тысячи.

 

 

Отметим, депутаты вновь предлагают увеличить штрафы за вождение в нетрезвом виде – до 100 тысяч сомов. Кроме того, согласно поправкам за ДТП со смертельным исходом можно навсегда лишиться водительских прав и машины.

URL: http://_/obschestvo/42072/

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