Число задержанных пьяных водителей в Кыргызстане исчисляется десятками тысяч

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В Управлении патрульной милиции рассказали о сокращении числа задержанных за вождение в нетрезвом виде водителей. За год их число уменьшилось на 2,3 тысячи.
Отметим, депутаты вновь предлагают увеличить штрафы за вождение в нетрезвом виде – до 100 тысяч сомов. Кроме того, согласно поправкам за ДТП со смертельным исходом можно навсегда лишиться водительских прав и машины.
URL: http://_/obschestvo/42072/