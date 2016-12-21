Число задержанных пьяных водителей в Кыргызстане исчисляется десятками тысяч

В Управлении патрульной милиции рассказали о сокращении числа задержанных за вождение в нетрезвом виде водителей. За год их число уменьшилось на 2,3 тысячи.

Отметим, депутаты вновь предлагают увеличить штрафы за вождение в нетрезвом виде – до 100 тысяч сомов. Кроме того, согласно поправкам за ДТП со смертельным исходом можно навсегда лишиться водительских прав и машины.