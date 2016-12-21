«Дордой» вывел склад с пиротехникой за пределы рынка

Торгово-рыночный комплекс «Дордой» вывел склад с пиротехникой за пределы своей территории. Об этом ИА «24.kg» сообщил его директор Жумабек Салымбеков.

По его словам, на их территории был только один склад, где хранились пиротехнические изделия. И отныне подобных помещений там нет.

Как отметил глава торгового комплекса, для розничной торговли пиротехническими изделиями выделено место на территории автостоянки, где торговля идет после обеда.

Как рассказал начальник пожарного надзора Госэкотехинспекции Таалай Омурзаков, у них нет информации о наличии складов с пиротехникой в Бишкеке.

- В прошлом году МВД сообщило адрес такого склада в Аламудунском районе. Получив разрешение на проверку, приехали на место. Там оказались совсем другие товары. Работающие там люди сказали, что прошлые хозяева уже месяц как уехали. В действительности очень трудно найти подобные склады, никто не хочет говорить их адреса, - сказал представитель Госэкотехинспекции.

По словам Талая Омурзакова, одна из известных компаний по реализации пиротехники - ОсОО «Новый век» также отрицает наличие складов, где хранится их продукция.

- Они утверждают, что покупают товар небольшими партиями и держат его в магазине, а склада как такового не имеют, - сказал начальник пожарного надзора.

Напомним, накануне в Мексике в магазине пиротехники произошел взрыв, в результате которого погибли 29 человек.