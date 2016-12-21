ВПП ООН получила $5 миллионов для финансирования в Кыргызстане

Российская федерация выделила грант Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения в Кыргызстане.

Грант в размере $5 миллионов является частью регулярных ежегодных взносов РФ для поддержки проектов ВПП. Средства направят на совместный проект ООН и Министерства труда и социального развития КР в 2017 году.

В частности, грант нацелен на повышение доходов уязвимого сельского населения за счет развития сельской инфраструктуры и профессионально-технического обучения по широкому спектру дисциплин.

В рамках совместной инициативы ВПП ООН и Минтруда, начатой с середины 2014 года, уже более 247 тысяч человек смогли улучшить свою жизнь за счет участия в проектах по строительству и ремонту важнейших объектов сельской инфраструктуры и посещения краткосрочных курсов по агродисциплинам и рабочим специальностям.

За это время введены в эксплуатацию сотни километров оросительных сетей и сотни гектаров сельхозугодий, построены десятки селезащитных дамб, восстановлены дороги, мосты, каналы. Кроме того, почти половина участников курсов профтехобучения трудоустроилась после окончания обучения.

Россия, являющаяся основным донором ВПП ООН в КР, в общей сложности выделила более $50 миллионов на поддержку программ, направленных на улучшение продовольственной безопасности, социальной защиты и оптимизацию школьного питания.