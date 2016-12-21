Дети Иссык-Кульской области ждут новогоднего волшебства. Нужна помощь президента Атамбаева

Компания «Кумтор Голд Компани» ежегодно выделяет более $2 миллионов на социальную поддержку нуждающихся слоев населения Иссык-Кульской области. Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «24.kg» сообщил молодежный активист Тонского района Мирлан Шеркулов.

«В городе Балыкчи, Тонском и Джети-Огузском районах много сирот. Дети ждут на Новый год какого-то волшебства. Но это волшебство не состоялось, так как идут судебные процессы по «Кумтору». Мы многократно обращались к властям с просьбой отменить санкции хотя бы для социальной сферы», - сказал он.

«Это обращение было к главе правительства, в парламент, аппарат президента, генеральному прокурору и в Верховный суд. Возможно, руководители госструктур не получили наших писем, а они дошли до других сотрудников. Мы бы хотели попросить президента, как гаранта Конституции, уделить внимание данной ситуации. Люди ждут помощи около года. А придет она или нет, мы не можем сегодня сказать, поскольку не получаем ответов на наши письма», - отметил Мирлан Шеркулов.

«С помощью «Кумтора» в Тонском, Джети-Огузском и других районах Иссык-Кульской области решаются многие вопросы по экологии (очистке БСР), по развитию молодежного спорта, поддержке инвалидов. У людей с проблемами здоровья плачевное состояние, каждый из них нуждается в лекарствах, а стоят они больших денег. Субсидий от государства не хватает», - добавил он.

«Главным меценатом для инвалидов Джети-Огузского района, а их более 3,5 тысячи, является «Кумтор Голд Компани». Но в 2016-м поддержка остановлена. В селе Саруу в 2015 году открыли реабилитационный центр для детей. Но для его полноценной работы нужно оборудование для детей с ДЦП. Оно дорогое, силами айыл окмоту мы не можем его приобрести. «Кумтор» согласен помочь, но из-за решения суда данный вопрос приостановлен. Конечно, мы не можем оспорить решение суда, мы уважаем суд. Но они могли бы дать возможность помочь хотя бы инвалидам или малоимущим», - сказал председатель Общества инвалидов района Рысбек Минбаев.

По словам другого участника пресс-конференции, лидера молодежи Джети-Огузского района Урмата Макеева, в ряде сел приостановлены социальные проекты. «У нас зависли проекты по организации мини-футбольной площадки, парка отдыха, по установке качелей, урн и скамеек, оснащению хоккейных команд. Кроме того, каждый год «Кумтор» помогал нам элитными сортами каких-то фруктов, ягод или овощей. Эта работа также приостановилась», - констатировал он.

«Мы не хотели бы способствовать каким-то провокациям, а пришли с просьбой помочь нам. На своей пресс-конференции Алмазбек Атамбаев сказал, что он не волшебник и не может многое сделать. Но мы просим его помочь, чтобы на Новый год дети дождались новогоднего волшебства», - резюмировал Мирлан Шеркулов.

Ранее сообщалось, что Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства подало в суд на «Кумтор» за нарушение экологических норм. Счета компании были арестованы, и финансирование прекратилось.