Выборы в Бишкекский горкенеш. Пять интересных фактов

Бишкекская территориальная избирательная комиссия продолжает сводить данные по выборам в городской кенеш.

Протокол о результатах выборов БТИК примет на итоговом заседании. Планируют это сделать уже до конца этой недели.

На днях, напомним, отменили итоги голосования на участке №1044.

ИА «24.kg» проанализировало предварительные данные по итогам выборов в Бишкекский горкенеш. И вот что у нас получилось.

2016 vs 2012

В 2012-м на 45 мандатов претендовало 23 политические партии, в 2016-м желающих оказалось меньше - всего 14.

Админресурс ни при чем?

Большинство голосов избирателей в 2016-м получила партия власти. За СДПК отдали свои голоса 33 тысячи 39 человек, или 24,93 процента. Этот результат оказался хуже, чем в 2012 году. Тогда за СДПК проголосовало 32,63 процента, или 40 тысяч 130 человек.

Кстати, во время предвыборной агитации ИА «24.kg» со ссылкой на пользователей Facebook сообщало, что педагоги во время карантина в школах вынуждены ходить по домам и агитировать за социал-демократов.

В городском штабе, естественно, это опровергли, заявив, что все добровольно нанятые на время предвыборной кампании граждане получают за агитацию деньги.

Изучив данные, мы выявили топ-3 участка, где СДПК набрала больше всего голосов:

№1343. Из 806 проголосовавших 423 отдали свои голоса за СДПК (55,58 процента).

№1342. Из 706 проголосовавших партию власти предпочли видеть в БГК 380 (53,82 процента).

№1321. Из 749 проголосовавших СДПК поддержали 334 (44,59 процента).

Наше внимание привлекло то, что в границах этих участков расположены крупные госучреждения.

Любимцы жилмассивов

На втором месте с минимальным отрывом оказалась «Республика – Ата Журт». За нее проголосовало 31 тысяча 695 бишкекчан.

В 2012-м это были две отдельные партии. «Республика» тогда набрала 22 тысячи 275 голосов, а «Ата-Журт» - всего 2 тысячи 30. Интересно, что помогло объединению улучшить результат?

Большинство голосов, в отличие от СДПК, «Республика – Ата Журт» получила в жилмассивах. Максимум партия набрала на участках:

№1237 (жилмассивы «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо»). 672 голоса из 1469 проголосовавших - 45,74 процента.

№1021 (жилмассив «Ак-Орго»). 475 голосов из 1046 проголосовавших - 45,41 процента.

№1151 (жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо»). 792 голоса из 1776 проголосовавших - 44,59 процента.

Примечательно, что в жилмассиве «Ак-Орго» жители практически единогласно выбрали эту партию. На четырех разных участках, находящихся здесь (№№1019, 1020, 1021, 1022), за нее отдали большинство голосов.

Одинокий «Кыргызстан»

Последним, кто перешагнул 7-процентный барьер, оказался «Кыргызстан». Не прибавил этой партии популярности скандал со срыванием агитационных баннеров «неизвестными». Не поверили, видимо, люди и в обещания сделать муниципальный транспорт бесплатным.

Что интересного в этой партии? На участках за нее отдавали от нескольких десятков до нескольких сотен голосов. А вот на участке №1014 за «Кыргызстан» проголосовал лишь один человек.

Партия одного участка

Партия «Актив» на 350 избирательных участках, расположенных по всей столице, смогла собрать ни много ни мало - 173 голоса. Это последний результат среди 14 партий.

На большинстве участков горожане вообще не стали голосовать за это политобъединение. Кое-где за него отдали всего один или два голоса. А на участке №1141 (расположен в 12-м микрорайоне, в средней школе №71) избиратели активизировались и отдали за «Актив» аж… 36 голосов.