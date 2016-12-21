Суд отклонил ходатайство о прекращении дела в отношении Дайырбека Орунбекова

Адвокаты журналиста Дайырбека Орунбекова требовали прекратить в отношении их подзащитного уголовное дело. Октябрьский районный суд Бишкека им отказал.

Решение об избрании меры пресечения в отношении журналиста также не вынесено.

Отметим, что Дайырбек Орунбеков должен выплатить два миллиона сомов в качестве возмещения ущерба по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева и дать опровержение в СМИ.

Следующее заседание суда назначили на 26 декабря.