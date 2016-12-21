Суд отклонил ходатайство о прекращении дела в отношении Дайырбека Орунбекова

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Адвокаты журналиста Дайырбека Орунбекова требовали прекратить в отношении их подзащитного уголовное дело. Октябрьский районный суд Бишкека им отказал.
Решение об избрании меры пресечения в отношении журналиста также не вынесено.
Отметим, что Дайырбек Орунбеков должен выплатить два миллиона сомов в качестве возмещения ущерба по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева и дать опровержение в СМИ.
Следующее заседание суда назначили на 26 декабря.
URL: http://_/obschestvo/42020/