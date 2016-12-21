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Адвокаты Дайырбека Орунбекова ходатайствуют о досрочном прекращении дела

21/12/16 06:24, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Октябрьском райсуде Бишкека продолжается разбирательство по делу журналиста Дайырбека Орунбекова.

 

Юристы, представляющие его интересы, ходатайствуют о досрочном прекращении судопроизводства, поскольку Орунбеков уплатил штраф в размере 4 тысяч 300 сомов судебным исполнителям.

 

Адвокаты отмечают: судить человека дважды за один и тот же проступок по законодательству КР нельзя.

 

С Дайырбека Орунбекова Генеральная прокуратура по заявлению президента Алмазбека Атамбаева намерена взыскать два миллиона сомов в виде компенсации морального ущерба.

 

URL: http://_/obschestvo/42015/

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