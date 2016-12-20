21 декабря: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет 20/12/16 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-15.00 - улицы Загорская, Токмакская;
- 9.00-17.00 – улица Тыналиева, №83, в микрорайоне «Джал»;
- улицы Ала-Тоо, Арча-Гул, Маймак, Кок-Ой в жилмассиве «Ала-Тоо»;
- 9.00-18.00 - улицы Шакирова, Токтоналиева;
- улицы Маяковского, Витебская, Элебесова и Сеченова;
- 10.00-16.00 - улицы Шоокум и Достоевского в жилмассиве «Кок-Джар».
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 - улицы Проектируемая, Западная и Раздольная в селе Комсомольском;
- улицы Северная, Полярная, Красноармейская и Пушкина в Военно-Антоновке;
- квартал 40 лет Киргизии, дома №№ 21-23 в городе Кара-Балте;
- улицы Есенина, Калинина, Молодой Гвардии и Центральная в селе Калининском.
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