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В 2017 году в Кыргызстане пройдет саммит по сохранению снежного барса

20/12/16 15:43, Дели – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Кыргызстан пригласил индийскую сторону принять участие в саммите по сохранению снежного барса, который пройдет в сентябре 2017 года. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

 

Уточняется, что Кыргызстан и Индия приветствовали ратификацию Парижского соглашения по изменению климата в рамках Конвенции ООН отдельными странами, включая Индию.

 

Главы Кыргызстана и Индии подчеркнули, что развитые страны должны выполнить принятые на себя согласно Конвенции обязательства. Стороны отметили важность использования возобновляемых источников энергии для борьбы с изменением климата.

URL: http://_/obschestvo/42001/

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