RSS
facebookfacebookgoogale+
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Дело MegaCom: как судят топ-менеджеров компании
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:19
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Вот так подарок: в США «Секретный Санта» раздал учителям больше $100 тысяч

20/12/16 16:07, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В американском городе Далласе «Секретный Санта» (или «Тайный Санта» — рождественская церемония анонимного обмена подарками) поздравил 322 учителя, подарив каждому из них по $400. Об этом сообщил Life.

 

Первая партия денежных подарков ожидала педагогов школы Edison Middle Learning Center. Перед началом учительского собрания директор сообщил, что «Cекретный Санта» хочет поздравить всех с наступающим Рождеством.

 

На заметку: 7 оригинальных способов вручить подарок

Подробнее

«Санта наблюдал за вами и в канун праздников хочет одарить вас своей любовью», — заявил глава учебного центра.

 

Вскоре преподаватели обнаружили конверты с подарочными сертификатами на сумму в $400, которые были приклеены к нижней части их стульев.

 

Такие же конверты спустя день получили учителя еще шести школ Далласа.

 

  • Неизвестный меценат пожертвовал деньги через одну из городских школьных организаций, отблагодарив педагогов за их тяжелый труд.

Многие преподаватели заявили, что потратят деньги на учеников, а точнее - на благоустройство классов и покупку канцелярских принадлежностей.

 

«Наконец-то моим ученикам не придется делить одни ножницы на двоих», - заявила учитель Edison Middle Learning Center.

URL: http://_/obschestvo/41996/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ