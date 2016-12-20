Вот так подарок: в США «Секретный Санта» раздал учителям больше $100 тысяч

В американском городе Далласе «Секретный Санта» (или «Тайный Санта» — рождественская церемония анонимного обмена подарками) поздравил 322 учителя, подарив каждому из них по $400. Об этом сообщил Life.

Первая партия денежных подарков ожидала педагогов школы Edison Middle Learning Center. Перед началом учительского собрания директор сообщил, что «Cекретный Санта» хочет поздравить всех с наступающим Рождеством.

«Санта наблюдал за вами и в канун праздников хочет одарить вас своей любовью», — заявил глава учебного центра.

Вскоре преподаватели обнаружили конверты с подарочными сертификатами на сумму в $400, которые были приклеены к нижней части их стульев.

Такие же конверты спустя день получили учителя еще шести школ Далласа.

Неизвестный меценат пожертвовал деньги через одну из городских школьных организаций, отблагодарив педагогов за их тяжелый труд.

Многие преподаватели заявили, что потратят деньги на учеников, а точнее - на благоустройство классов и покупку канцелярских принадлежностей.

«Наконец-то моим ученикам не придется делить одни ножницы на двоих», - заявила учитель Edison Middle Learning Center.