Дело Азимжана Аскарова. Суд прервался до 10 января

В суде по делу правозащитника Азимжана Аскарова прения сторон завершились. Гособвинение просит оставить в силе приговор предыдущих инстанций – пожизненное заключение.

Азимжан Аскаров полностью отрицает вину и не признает ни один из пунктов инкриминируемых ему деяний. Адвокаты требуют оправдать их подзащитного в виду отсутствия состава преступления.

Правозащитник Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному сроку лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий на юге страны в 2010 году. Коллегия Чуйского областного суда, следуя рекомендации ООН по правам человека и ВС КР, пересматривает дело.