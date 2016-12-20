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Дело Азимжана Аскарова. Суд прервался до 10 января

20/12/16 14:10, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В суде по делу правозащитника Азимжана Аскарова прения сторон завершились. Гособвинение просит оставить в силе приговор предыдущих инстанций – пожизненное заключение.

 


Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия

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 Азимжан Аскаров полностью отрицает вину и не признает ни один из пунктов инкриминируемых ему деяний. Адвокаты требуют оправдать их подзащитного в виду отсутствия состава преступления.

 

Правозащитник Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному сроку лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни и убийстве сотрудника милиции во время июньских событий на юге страны в 2010 году. Коллегия Чуйского областного суда, следуя рекомендации ООН по правам человека и ВС КР, пересматривает дело.

URL: http://_/obschestvo/41992/

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