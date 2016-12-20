Дело Азимжана Аскарова. Гособвинение возмущено высказываниями адвокатов подсудимого

В суде по делу правозащитника Азимжана Аскарова сейчас выступают представители гособвинения.

Прокуроры считают, что адвокаты подсудимого искажают данные материалов уголовного дела.

Гособвинение также отмечает резонанс этого дела. По словам прокуроров, сообщение адвокатов подсудимого, что Кыргызстан не выполняет решение Комитета ООН, несправедливо.

«Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. В зале суда удовлетворяли нужные и ненужные ходатайства адвокатов», - сказали прокуроры.

По мнению гособвинения, в материалах уголовного дела достаточно доказательств вины Азимжана Аскарова.

Гособвинение считает, что во время июньских событий на юге Аскаров как уважаемый человек должен был успокоить людей и провести переговоры с местными аксакалами.

«Но он проводит собрание и настраивает лиц узбекской национальности против, и призывает воевать. Там оружие было подготовлено», - утверждают прокуроры.

Гособвинение также добавило: прокуратура заинтересована в том, чтобы привлечь виновных к ответственности, а не просто кого-либо посадить.

«Милиционер Сулайманов был убит именно после призыва Аскарова, находившегося на мосту 13 июня. По данному эпизоду вина Аскарова полностью доказана», - сказал гособвинитель.