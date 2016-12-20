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Граждан Кыргызстана среди погибших в Берлине нет

20/12/16 13:20, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

По предварительной информации полиции Берлина и Центра по реагированию на кризисные ситуации МИД ФРГ, граждан Кыргызстана среди погибших в теракте на ярмарке нет. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

 

Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек

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По данным полиции, жертвами наезда грузовика на людей, которые пришли на рождественскую ярмарку, стали 12 человек, 48 находятся в клиниках города.

 

Посольство Кыргызстана в Германии постоянно отслеживает ситуацию.

URL: http://_/obschestvo/41986/

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