В Кыргызстане расследуют причастность должностных лиц к стихийной торговле мясом

Министерству внутренних дел, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и мэрии Бишкека поручено в недельный срок провести служебные расследования по выявлению должностных лиц, причастных к стихийной торговле некачественным мясом на Ошском рынке столицы. Об этом заявлено сегодня на совещании в правительстве под председательством первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева.

По данным пресс-службы правительства, первый вице-премьер по итогам расследования также поручил рассмотреть ответственность оптовых поставщиков мяса. Он заявил, что в случае укрывательства своих подчиненных соответствующие руководители понесут персональную ответственность.

- Необходимо открыто сказать, что данные явления происходят из-за безответственного и халатного отношения руководителей соответствующих служб. Правительство страны ведет ежедневную, кропотливую работу по снятию ветеринарного контроля на кыргызско-казахской границе, но подобные факты ставят большой заслон в данном деле, - цитирует первого вице-премьера пресс-служба.

Также поручено выработать ряд комплексных мероприятий по устранению и недопущению в дальнейшем случаев стихийной торговли мясом.

Мухамметкалый Абулгазиев напомнил, что Минсельхозу неоднократно давались поручения о строительстве современных убойных цехов по республике. Он признал работу министерства в этом направлении неудовлетворительной.

Министерству сельского хозяйства поручено в кратчайшие сроки разработать и внести в правительство детальный план строительства убойных цехов во всех регионах страны, говорится в сообщении.

Кроме того, первый вице-премьер-министр поручил усилить рейды на пропускных пунктах «Кемин» и «Сосновка» по выявлению и пресечению незаконной перевозки некачественной мясной продукции и ужесточить контроль над соблюдением ветеринарно-санитарных норм в цехах по производству колбасных изделий.