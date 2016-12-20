Дело Азимжана Аскарова. Адвокаты подсудимого рассказали, как в суд привели «убитую» женщину

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В суде по делу Азимжана Аскарова продолжаются прения сторон. Адвокаты просят суд оправдать правозащитника.
Нурбек Токтакунов отмечает, что у сотрудников милиции Базар-Коргонского района была неприязнь к Аскарову.
Еще до ошских событий 2010 года правозащитник Азимжан Аскаров привел в зал суда женщину, которая, если верить материалам уголовного дела, была убита.
«А на скамье подсудимых были люди, которые под пытками сознались в убийстве женщины. Но именно Аскаров нашел ее и привел в суд», - сказал Нурбек Токтакунов.
Очевидно, что то расследование велось некачественно. Ни в чем не виновные люди находились за решеткой. Что испытывали сотрудники милиции, расследовавшие это дело, увидев в суде «убитую», которую доставил в зал Аскаров, можно только предполагать.
«Если суд оправдает Аскарова, то это будет ярким примером для всех силовиков, что нельзя пытать человека. Он может оправдать себя в международных судах. Все будут понимать, что есть сила, которая может остановить беспредел. Прошу суд оправдать Аскарова за отсутствием состава преступления», - заключил Нурбек Токтакунов.
Глава правозащитного центра «Бир дуйно - Кыргызстан» Толекан Исмаилова также призвала суд последовать рекомендациям Комитета ООН по правам человека, так как все обвинения против Аскарова надуманные и необоснованные.
URL: http://_/obschestvo/41980/