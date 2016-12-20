Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия

В Чуйском областном суде проходит процесс по пересмотру дела осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова.

ИА «24.kg» представляет хронику судебного процесса и то, что предшествовало этому громкому делу. Информация обновляется.

Процесс возобновится 10 января 2017 года.

20 декабря 2016 года.

17.10. Суд по делу Азимжана Аскарова прервался до 10 января. На процессе завершились прения сторон. Гособвинение просит оставить в силе приговор предыдущих инстанций – пожизненное заключение.

16.51. Гособвинение возмущено высказываниями адвокатов подсудимого правозащитника Азимжана Аскарова. По мнению прокуроров, в материалах уголовного дела достаточно доказательств вины Азимжана Аскарова.

15.57. Адвокаты подсудимого правозащитника Азимжана Аскарова рассказали, как в суд привели «убитую» женщину. «А на скамье подсудимых были люди, которые под пытками сознались в убийстве женщины. Но именно Аскаров нашел ее и привел в суд», - рассказал Нурбек Токтакунов.

14.35. Адвокат Азимжана Аскарова Нурбек Токтакунов признался, что ему было страшно, когда он защищал Азимжана Аскарова в судах первых двух инстанций - в Базар-Коргоне и Джалал-Абаде.

14.08. Адвокаты, представляющие интересы пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова, просят суд исполнить рекомендации Комитета ООН по правам человека, освободить подсудимого и оправдать.

13.36. В Чуйском областном суде, где пересматривают уголовное дело Азимжана Аскарова, после обеда начались прения сторон. Его адвокат заявил, что над правозащитником после задержания всячески издевались, били и оскорбляли.

12.05. Правозащитник Азимжан Аскаров, обвиняемый в убийстве милиционера и организации массовых беспорядков, назвал свидетелей обвинения «артистами» и вновь попросил проверить его на детекторе лжи.

10.40. Суд приобщил к делу Азимжана Аскарова интервью экс-омбудсмена Кыргызстана Турсунбека Акуна. Он не явился в суд, однако ранее в СМИ заявлял, что дело в отношении правозащитника сфабриковали.

09.58. Приговор в отношении Азимжана Аскарова могут огласить сегодня. Суд завершил изучение материалов дела пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова и переходит к прению сторон.

Почему пересматривают дело правозащитника

21 апреля Комитет ООН по правам человека принял заключение по делу Азимжана Аскарова. В документе отмечалось, что «он самовольно задержан, содержался в нечеловеческих условиях, подвергался пыткам и жестокому обращению, лишен возможности подготовить аргументы в свою защиту».

Как сообщил комитет, отношением к правозащитнику Кыргызстан нарушил несколько статей Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого он является.

Во исполнение решение комитета ООН Верховный суд Кыргызстана направил дело Азимжана Аскарова на пересмотр и доследование по вновь открывшимся обстоятельствам в Чуйский областной суд.

14 декабря.

13.42. Азимжан Аскаров попал в мировой список осужденных журналистов. Согласно исследованию Комитета по защите журналистов, на 1 декабря 2016 года число находящихся в тюрьмах журналистов самое высокое за 26 лет наблюдений.

13 декабря.

13.31. Суд по делу пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова переходит к прениям сторон. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат обвиняемого Нурбек Токтакунов.

6 декабря.

10.11. В суд не явились важные свидетели защиты: бывшие генеральный прокурор Кубатбек Байболов, член временного правительства Исмаил Исаков и омбудсмен КР Турсунбек Акун.

29 ноября

12.57. В суде по делу Азимжана Аскарова допросят бывших членов временного правительства. Ходатайство защиты удовлетворили.

12.55. В суде по делу пожизненно осужденного Азимжана Аскарова произошла очередная словесная перепалка.

12.24. Судьбу Азимжана Аскарова решало временное правительство. Об этом в суде по делу пожизненно осужденного правозащитника заявила глава ПЦ «Бир Дуйно» Толекан Исмаилова.

11.44. «Меня не любят милиционеры, потому что я пишу про них правду», - заявил в Чуйском областном суде подсудимый правозащитник Азимжан Аскаров.

10.45. «Еще в мае 2010 года я предупреждал милицию и акима Базар-Коргона, что летом будет конфликт», - заявил в суде правозащитник Азимжан Аскаров.

15 ноября

11.07. В суде, где пересматривают дело Азимжана Аскарова, свидетель Нурбек Жоробеков заявил, что в доме обвиняемого нашли оружие.

10.39. Адвокаты Азимжана Аскарова заявляют, что есть прямые доказательства невиновности их подзащитного.

8 ноября

Суд по делу Азимжана Аскарова начался со словесной перепалки Подробнее

12.59. В суде по делу Азимжана Аскарова свидетель утверждает, что обвиняемый не призывал к убийству.

12.21. Свидетели по делу Азимжана Аскарова утверждают, что в день убийства милиционера правозащитник был дома.

11.45. «Моего мужа Хакима Аскарова так избивали милиционеры, что у него теперь инвалидность второй группы», - рассказала суду жена брата пожизненно осужденного Азимжана Аскарова Турдохон Аскарова.

1 ноября

11.48. Еще один свидетель в суде по делу Азимжана Аскарова заявил о пытках.

10.50. Одна из свидетелей по делу Азимжана Аскарова – его соседка Минура Мамадалиева заявила, что ее заставляли дать показания против него.

10.23. Гособвинение в суде по делу Азимжана Аскарова оспаривает присутствие его родственников на процессе. Защита подала соответствующее ходатайство.

За что осудили Азимжана Аскарова

Правозащитника арестовали 15 июня 2010 года после вспышки этнического насилия в городе Базар-Коргоне (на юге Кыргызстана). Его признали виновным в разжигании межнациональной розни, провоцировании беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции, который погиб во время этнического конфликта, и в 2011 году приговорили к пожизненному заключению. Вместе с ним по делу пожизненно осудили еще четырех человек, один человек получил 20 лет лишения свободы, еще двое - 11 лет и 9 лет.

25 октября

11.40. «Азимжан Аскаров просил застрелить его», - заявила экс-зампрокурора Базар-Коргонского района Джамиля Туратджанова.

10.52. Бывший заместитель прокурора Базар-Коргонского района, отвечая на вопросы адвокатов Азимжана Аскарова, сообщила, что все допрошенные еще 13 июня показали, что именно правозащитник подстрекал толпу захватить в заложники сотрудника милиции и убить его.

11 октября

15.24. Между Азимжаном Аскаровым и его соседом из Базар-Коргона Мавлянбеком Мамеджановым, который сегодня приглашен в суд в качестве свидетеля, произошла перепалка.

14.47. Один из свидетелей подтвердил, что видел Азимжана Аскарова на мосту, где убили милиционера. Об этом заявил начальник управления ГКНБ Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Садыбакас Жолдошев.

12.10. В суде по делу Азимжана Аскарова еще один свидетель путается в показаниях. Сотрудник личной охраны бывшего акима Базар-Коргонского района Калмамат Ташиев признался, что «лично Аскарова не видел, но слышал, как кто-то кричал: «Убивайте кыргызов!»

11.15. Азимжан Аскаров обвинил свидетелей со стороны потерпевших в клевете.

10.38. Суд по делу правозащитника Азимжана Аскарова сегодня запретил видеосъемку всем находящимся на процессе. Ходатайство заявили представители гособвинения.

Начало процесса. 4 октября



Очень дорогой Азимжан Аскаров Подробнее

16.34. Свидетель обвинения по делу Азимжана Аскарова путается в показаниях.

14.21. Вдова убитого милиционера призналась, что никогда не видела Азимжана Аскарова, в том числе на месте преступления.

13.44. Адвокаты Азимжана Аскарова просят доставить в суд остальных осужденных по этому делу. Адвокатам непонятно, почему не опросили еще восемь человек, которые могли показать, был ли правозащитник на месте убийства милиционера в июне 2010 года.

13.05. Азимжан Аскаров поклялся на Коране, что он невиновен.

11.01. Суд по делу известного правозащитника Азимжана Аскарова начался со словесной перепалки.

10.32. В Кыргызстане по вновь открывшимся обстоятельствам начался суд по делу известного правозащитника Азимжана Аскарова.

Кто такой Азимжан Аскаров

Родился в Базар-Коргонском районе в 1951 году. По профессии художник. В последние годы перед Ошскими событиями 2010-го работал с гражданами, пострадавшими от правоохранительных органов и подвергшимися пыткам. В марте 2011 года Азимжану Аскарову присудили престижную премию Homo Homini, которую ежегодно вручают выдающимся личностям, «внесшим значительный вклад в борьбу за права человека и демократию». В 2012 году он удостоен награды International Press Freedom Award Комитета по защите журналистов (CPJ).

Скандалы, связанные с делом Аскарова

После оглашения решения комитета ООН по делу Аскарова, власти Кыргызстана заговорили о необходимости изменить Конституцию. В спорной статье 41 говорится: «Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В случае признания указанными органами нарушения прав и свобод человека КР принимает меры по их восстановлению и/или возмещению вреда». «Я являюсь сторонником того, чтобы в Конституцию были внесены изменения в те статьи, которые сегодня несут угрозу национальному суверенитету и национальной безопасности», – заявлял ранее президент Алмазбек Атамбаев.

3 июня 2016 года в интервью агентству «Интерфакс» президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил: «Что касается нового соглашения о сотрудничестве с США, то вопрос находится в стадии проработки. И соглашение, если его и подпишут, то сделают только с учетом национальных интересов Кыргызстана».