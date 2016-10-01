Секреты семейного счастья

Кто поделится советами с молодыми, как не старшее поколение, справившееся в жизни не с одним десятком проблем и невзгод?

Накануне в Свердловской райадминистрации Бишкека чествовали 16 семейных пар, проживших в законном браке 50, 55, 60 и более лет. Среди них и чета Гороховых, которая поделилась с корреспондентом ИА «24.kg» своимивоспоминаниями.

Попили чаю

- Все по-честному рассказать? – рассмеялась Любовь Тимофеевна. - Началась наша жизнь очень интересно. Мы были знакомы всего два дня, после чего Николай Михайлович сделал мне предложение. Он даже фамилии моей не знал. Училась я в Кыргызском государственном университете на вечернем отделении, работала. А Николай Михайлович был постовым, участковым милиционером, 18 февраля он пришел к нам в общежитие чаю попить, согреться, а я как раз пришла с учебы. Так мы с ним и познакомились, и уже 21 февраля он спрашивает: «Замуж за меня пошла бы?» Пошла бы!

На всю жизнь запомнила тот день. Посадили меня в люльку мотоцикла, накрыли брезентом и повезли. А я сижу и думаю: куда меня везут, зачем? Несколько раз возвращалась к этой мысли позже. Начни я жизнь заново, может, все по-другому получилось бы, а может, точно так же… Заявление в ЗАГС мы подали только в апреле. Колина мама, а он у нее был единственным ребенком, тогда в больнице лежала. Наверное, я ей сильно понравилась, что она все время теребила: когда, мол, уже зарегистрируете брак? Она все-таки настояла на своем, и 11 апреля мы подали заявление, а 12-го она умерла. Как будто ждала этого.

- А как отреагировала на такое решение ваша мама?

- Мои родители жили на Иссык-Куле, я написала им, что вышла замуж. Мама на том же письме с обратной стороны ответила: чтобы ноги моего избранника на нашем пороге не было, - смеется Любовь Тимофеевна. - В деревне ж у меня жених был. Не успела я за 400 километров за те два дня съездить, объясниться. А потом время прошло, я приехала, мама обняла Николая, поцеловала, сказала: «Что было, то забудем».

- А жених?

- Коля увез меня 21 февраля, в четверг, а мой жених приехал за мной в субботу. Поехал к матери, устроил разнос, разбил во дворе десятилитровую бутыль самогона…

- Чем же она вам так запала в душу? – спрашиваю молчавшего все это время Николая Михайловича.

- Чем? Да так просто и не расскажешь! Пришли чаю попить, и вдруг залетает она. Блондинка чистая. Волосы распущенные, густые, до пояса - русалка настоящая. Можно сказать, что это любовь с первого взгляда, - вспоминает мужчина.

- Как-то я вспылила, сказала: «Если бы я знала, что ты такой, в жизни бы за тебя замуж не вышла!» А он говорит: «Я не на тебе женился, а на твоих косах!»… Так и живем уже 50 лет вместе. В жизни, как и у других, все было – и плохое и хорошее. Но серая полоса быстро перекрывалась белой, не зацикливались на проблемах, прощали друг друга. В молодости все бывает. Не знаю, как супруг, а я в первую очередь думала о детях, о том, что нужно сохранить полную семью. Недавно золотую свадьбу отметили. Вырастили трех детей - двух дочерей и сына. Все получили образование. Шесть внуков и один правнук уже есть.

- Поделитесь своим секретом семейной жизни.

- Уступать надо друг другу, - сказал сразу Николай Михайлович.

- Прислушиваться, уступать и прощать - и сердцем, и душой. Бывает, разум прощает, а душа нет, - добавила его верная спутница жизни.

Встреча на катке

Зарема Алексеевна Бондарева пришла на чествование семейных пар одна: мужа в это время поздравляли на заводе, где он проработал более 20 лет.

- Я крымская татарка, самая настоящая, - начала свой рассказ женщина, увидев мой интерес к ее имени. - Родилась я под Ялтой в 1940-м. А 18 мая 1944-го, когда мне еще четырех лет не было, нас депортировали. Но я смутно помню, как нас выгоняли из Крыма, как мы ехали, мучались в Узбекистане. Но никто из моих родственников тогда не умер. Все нашлись позже. Папа погиб на войне, а маму угнали в Германию, мы нашли ее в 1949 году по всесоюзному розыску. Я писала в Москву, в Министерство обороны, когда была в третьем классе. Ее нашли живой. Она была в Чирчике, под Ташкентом. И на летних каникулах мы поехали к ней.

Я окончила школу с медалью, медалисты в те годы не сдавали экзамены. После Намангана приехала сюда, поступать в мединститут. Поступила, а после пятого курса вышла замуж. Встретились с мужем Анатолием Харитоновичем мы на катке. Это было в субботу, 11 февраля. Я плохо каталась, а он – замечательно. Вот так и катаемся, 55 лет совместной жизни отметили в июле 2016-го. Дети нам устроили изумрудную свадьбу, пригласили на дачу ансамбль, накрыли стол… Настоящий сюрприз получился.

- Чем вас муж покорил?

- Уж очень он красиво катался на коньках, - засмеялась Зарема Алексеевна. - Всю жизнь он меня поддерживает - как тогда, на катке. Супруг – моя надежная опора и крепкое плечо в трудную минуту. Я работала в Чуйской больнице, часто вызывали по ночам, а он оставался с детьми.

Он спокойно отпускал меня на дежурства. Мы жили в таком районе, где я была единственным педиатром, часто обращались жители, он всем открывал двери, если меня не было, говорил: «Подождите». И когда я уставала, он говорил: «А куда им еще обращаться? Ты уж, мать, терпи». К моей профессии он замечательно относится и в любой компании всегда говорит, что я хороший врач. Благодаря ему я повышала квалификацию в Харькове, Запорожье, Тбилиси, здесь в Бишкеке. Он отпускал меня учиться, поэтому у нас разница между детьми большая – десять лет. Сыну сейчас 54 года, дочке 44. Сын уже трижды дедушка. А у нас с супругом четыре внука и три правнука, но ни одной внучки.

Совет молодым

- Во-первых, должно быть взаимопонимание, терпение и уступчивость. Без этого жизни не будет, - уверена Зарема Алексеевна. - Любовь не уходит, конечно, но она переходит в другие измерения. Это уважение, понимание и забота друг о друге.