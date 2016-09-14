Виталий Шепель. Неугасающая энергия

Профессор политологии в мою бытность студентом как-то раз сказал, что Кыргызстан - страна маленькая, и выдающихся людей нужно беречь, ценить, ибо, если они уйдут, очень долго их некем будет заменить.

К этому разряду редких и очень ценных людей штучного формата можно отнести скромного преподавателя учебного центра ОАО НЭСК Виталия Яковлевича Шепеля, который вот уже 25 лет готовит из молодых энергетиков, имеющих в основном теоретические знания, настоящих практиков, специалистов этой сложной стратегической сферы.

Образцовый школьник и студент

В небольшом кабинете, где он работает, стоит кульман, разложены детали электрооборудования и десятки книжек, большинство из которых написал наш герой. Они помогли повысить квалификацию не одной сотне специалистов. На стенах висит и множество фотографий, среди которых немало черно-белых, переносящих нас в далекое прошлое.

Родился будущий энергетик в 1938 году на границе Казахстана и Китая, в селе Зайсан, в семье пограничника. Когда ему было девять лет, отца перевели во Фрунзе.

После переезда случилось несчастье: главу семьи отправили в командировку, где он погиб в автомобильной аварии. Все тяготы жизни легли на плечи матери, которой пришлось одной воспитывать сына.

- Мама была добрым и мудрым человеком, не помню, чтобы она меня сильно ругала, тем более била. Но я часто был предоставлен сам себе, - вспоминает свое детство Виталий Яковлевич.

Летом он, как и многие ребята в то время, дни напролет проводил на Комсомольском озере с друзьями, бывало, улица на улицу дрались с подростками, живущими на бульваре Дзержинского, до изнеможения играли футбол.

- Иногда летом за еду работал погонщиком верблюдов в Ала-Арчинском альплагере. Время было непростое, - вспоминает он полуголодное детство. - Я был постоянно занят. Кружки, общественная работа, серьезные занятия плаванием… Не до хулиганства.

Школьником был председателем пионерского отряда, комсоргом класса, профессионально занимался спортом, с 1954 по 1958 год был чемпионом республики по плаванию, играл в футбол в составе городской команды.

Школу закончил с серебряной медалью из-за одной четверки по одному предмету. Тогда знания оценивались строго, никто оценки в аттестате не «рисовал».

Зато после школы Виталий точно знал, куда поступать – на факультет энергетики Фрунзенского политеха.

- Электричество на нашу улицу провели только в 1950 году, помню, что для ребенка, видевшего только керосиновую лампу, было жутко интересно узнавать его свойства, самостоятельно устанавливал розетки, научился чинить их, - вспоминает он свое первое знакомство с электроэнергией.

В институте Виталий не сбавил темпа учебы, не изменил стиля жизни. Общественная работа в качестве комсорга группы, занятия спортом, чтение книг – все это было само собой разумеющимся, успевал и с девушками встречаться, что завершилось свадьбой на четвертом курсе. Институт окончил с отличием.

- Учился легко, ни одной четверки на экзаменах. На дипломную практику поехал в Новокузнецк (РФ) в горно-металлургический комбинат, который изготавливал металлопрокат. Только чертежей в дипломной работе было 10, а сама работа составила 300 страниц, - вспоминает он свои студенческие годы.

Ош – Черновцы - Фрунзе

После института по направлению вместе с молодой супругой поехали работать на Ошскую машинно-дорожную станцию, где его приняли инженером-наладчиком электрооборудования.

- На работе у меня не было закрепленного куратора. Но я прекрасно обошелся без наставника, потому как, еще учась в институте, каждое лето подрабатывал на электромонтажных предприятиях и имел практический опыт, - вспоминает он свои первые годы в южной столице.

Проработав там 10 лет, по семейным обстоятельствам переехали в Украину, в город Черновцы.

Через семь лет возвратился. Один.

- Мы развелись с женой. Думаю, вина в этом обоюдная. Но потом я снова женился в 44 года, и вот уже 34 года с новой супругой живем душа в душу.

Вообще, как мы заметили, Виталий Яковлевич не любитель односторонних обвинений. В каких бы то ни было конфликтах, спорах видит долю вины обеих сторон.

- Невозможно хлопать в ладоши одной ладонью, и больше вины на том, кто умнее и сильнее, - его любимое изречение.

Испытание «девяностыми»

Когда развалился Союз, предприятие, где он работал, стало нерентабельным и закрылось. Тогда и предложил ему один знакомый должность преподавателя в Учебном центре НЭСК. Согласился, но время было трудное, и чтобы как-то выживать, после работы занимался электромонтажом в частных домах.

Виталий Яковлевич обладает удивительной памятью. В 78 лет он помнит по именам почти всех своих вузовских преподавателей, коллег по первой работе и даже одноклассников и события тех лет.

- Мне все давалось легко. Особенно математика. Не испытывал проблем ни в учебе, ни на работе. Наверное, это оттого, что еще в детстве много читал, постоянно учился чему-нибудь в кружках и много работал. Большой плюс моего детства был в том, что тогда не было ни телевизоров, ни компьютеров, - знания получали из хороших книг и у хороших учителей.

Наш герой своим жизненным опытом доказал, что в любом деле можно добиться успеха, если понимать его важность.

Не профессией единой

Кроме работы, которая по сей день занимает большую часть его времени, коллекционирует почтовые марки, ими он увлекается еще с детства, выращивает цветы и газоны на даче и продолжает, как и прежде, много читать.

- Предпочитаю читать классику, недавно снова перечитал Энгельса, он мне нравится больше, чем Маркс, - рассказывает Виталий Яковлевич о своих впечатлениях.

Обсуждая ту или иную книгу, он словно моментально перемещается в иную реальность, погружается в события, о которых идет повествование, и очень живо, эмоционально рассказывает свои впечатления.

Сыновья пошли по стопам отца – заслуженного энергетика СНГ. Старший работает в России в области атомной энергетики, младший - энергетиком в Украине. А вот дочь традицию нарушила, стала бухгалтером. Супруга всю жизнь в статуправлении.

Щи хлебаем ложкой

Сегодня 78-летний энергетик продолжает учить молодых специалистов, писать пособия и рисовать плакаты, которые использует на занятиях для наглядности.

- Заводской инструкции недостаточно для полного понимания оборудования, поэтому каждый новый агрегат мы разбираем по частям, делаем рисунки и объясняем их устройство начинающим энергетикам, - рассказывает он.

Всего Виталием Шепелем написано 18 пособий по энергетике, нарисовано более 700 плакатов. Недавно от одного из российских институтов повышения квалификации специалистов энергетической отрасли пришло благодарственное письмо за его пособия. Оказалось, что россияне начали учить своих специалистов по книгам нашего героя.

- Я отдал им свое пособие, чтобы повысить престиж наших энергетиков в глазах российских коллег, чтобы те не считали, что в Киргизии лаптем щи хлебают, - с чувством патриотизма говорит ветеран.

Однако правда жизни такова, что качество подготовки специалистов в республике в последние десятилетия стало хуже, очень многие молодые работники получают недостаточную школьную и вузовскую подготовку. И это не может не огорчать.

- Приходят парни с блеском в глазах, но слабая базовая подготовка становится серьезным препятствием в овладении тонкостями профессии, поэтому в учебном центре стараемся за короткий срок дать как можно больше не только теоретических знаний, но и практических навыков, чтобы на производство начинающие специалисты приходили максимально подготовленными, - рассказывает Виталий Яковлевич Шепель.

Одержимый любовью к делу своей жизни, он относится к той породе людей, которые посвящают профессии каждый день, отдают ей всего себя без остатка. Но именно благодаря таким людям растет и развивается отрасль, сохраняется качество подготовки специалистов, передаются секреты и тонкости мастерства. Сделать человека хорошим специалистом насильно невозможно, для этого надо просто любить дело, которому служишь.