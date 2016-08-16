Арам Акопян: Проблемы со слухом в спорте не помеха!

Арам Акопян – легенда кыргызского спорта - первый и пока единственный в стране призер Сурдлимпийских игр (Олимпиады среди глухих). Его карьере 30 лет. Многие в его годы бросают тренировки или переходят в категорию «ветераны». Но Акопян энергичен, молод душой и крепок телом. Выступает сам, тренирует молодежь, руководит федерацией… О себе, любимом деле и талантливых соратниках он рассказал ИА «24.kg».

Спортивная судьба

«Родился я в 1974 году в городе Фрунзе. Был совершенно здоровым ребенком. Однако в два года подхватил вирус и потерял слух.

В восемь лет, посмотрев турнир по борьбе, заинтересовался спортом и попросил старшего брата отвести меня в секцию. Специалисты не соглашались работать с глухим ребенком. Брат все же сумел договориться, правда, с тренером по дзюдо и самбо. Потренировался я какое-то время, но потом бросил. Тяга к греко-римской борьбе пересилила.

Мы пришли к наставнику Петру Яломе. Брат объяснил, что я умею читать по губам, и тот попросил показать какой-нибудь прием. Я предстал во всей красе, благо была база, которую получил в дзюдо и самбо. Петр Николаевич взял меня под свое крыло.

Через два года, когда мне было 15 лет, победил на юношеском первенстве республики. Позднее был чемпионом Киргизской ССР среди взрослых, выигрывал турниры в союзных республиках. Стал мастером спорта СССР. Проблемы со слухом мне не мешали. Наоборот, подстегивали. Хотелось доказать, что я тоже что-то собой представляю», - вспоминает Арам Акопян.

Ветер перемен

«Первые годы после развала Союза я продолжал карьеру. Был в отличной форме, претендовал на поездку на Олимпийские игры-1996. Боролся бок о бок с легендарным Раатбеком Санатбаевым. Он лицензию выиграл, но у меня не получилось.

Время было смутное. Я встал перед выбором: тренироваться дальше, надеясь, что смогу проявить себя на следующей Олимпиаде, или бросить спорт. Выбрал второе. В 23 года покинул профессиональный ковер и занялся бизнесом.

Шесть лет я не тренировался, сильно поправился... Однажды из Интернета узнал о Сурдлимпийских играх. Оказалось, они проводятся с 1924 года. Но в Кыргызстане о них никакой информации не было. Если кто и слышал, то путал их с Паралимпиадой. А это разные вещи!

В 2008 году я возобновил тренировки. Позанимавшись полгода, поехал на чемпионат мира среди глухих в Армению. С первой же попытки завоевал бронзовую награду. В тот момент понял, чему посвящу остаток жизни», - говорит спортсмен.

Творец истории

«Вернувшись с ЧМ, встретился с руководством спортивного движения глухих Казахстана, ознакомился с их опытом. Изучил устав, адаптировал его для КР, учредил местную федерацию и возглавил ее. Затем мы вступили в Международный комитет спорта глухих.

В 2009-м сборная КР впервые отправилась на Сурдлимпийские игры. В состав вошли борцы греко-римского и вольного стиля, легкоатлеты, мастера пинг-понга. Я поехал как руководитель делегации и участник состязаний. Ребята выступили неплохо, но до пьедестала не добрались. Мне удалось завоевать «бронзу» и выполнить норматив заслуженного мастера спорта КР. Это огромная честь. В нашей стране, где здорово развиты единоборства, борцов с таким званием единицы.

С конца 2004-го работаю преподавателем физкультуры в столичной школе-интернате глухих детей. Там более 350 учащихся. Прививаю им любовь к мини-футболу, плаванию, таэквондо, стрельбе, дзюдо, борьбе и другим видам. Договариваюсь с друзьями и вожу ребят заниматься на базах Академии физкультуры, КНУ имени Ж.Баласагына, СДЮСШОР имени Р.Санатбаева… Для некоторых видов хватает базы нашей школы», - рассказывает Арам Акопян.

Мал да удал

«На Играх-2009 в Тайбее мы впервые поняли, каким бывает настоящее человеческое отношение к глухим спортсменам. Так здорово нас принимали! Тогда же был курьезный случай. Гуляем с командой, смотрим – вулканическая река. А мы как раз голодные. Купили в магазине яйца и опустили в воду. Через пять минут они сварились. Красота!

В 2013-м в Болгарии проходили следующие Игры. Я вновь претендовал на «бронзу». В решающей схватке бился с болгарским спортсменом и превзошел его во всем. Однако судьи отдали победу ему как хозяину ковра.

Время идет. Все чаще встречаю на турнирах соперников гораздо моложе себя. На моей стороне опыт. Борюсь с огромным желанием. Проблем со здоровьем не имею и об окончании спортивной карьеры не задумываюсь. Постоянно держу себя в тонусе. Каждый урок делаю с учениками зарядку, все упражнения показываю на себе. И им полезно, и мне!

Днем тружусь в школе, а вечером еду на тренировку. Занимаюсь в борцовском зале в селе Ленинском у Петра Яломы. Он мне уже как отец! Отрабатываю приемы с членом олимпийской сборной КР - 26-летним Муратом Рамоновым и другими спортсменами. Рамонов заметно выше и на 30 кг тяжелее меня. Ему наши схватки нужны не меньше, чем мне. Иногда он говорит: «Ты такой маленький. Тяжело с тобой бороться!»

На спортивные подвиги меня вдохновляют сыновья. Одному восемь лет, второму – пять. Свободное время провожу с ними. Младший от меня перенял любовь к борьбе», - радуется спортсмен.

Поколение победителей

«Сезон-2016 для наших ребят складывается отлично. Весной в Иране прошел ЧМ по греко-римской и вольной борьбе. Габит Айдарбеков и Закир Турдиев выиграли «бронзу». Айбек Рыспеков стал шестым. Я тоже участвовал и занял пятое место. В схватке за третье место проиграл иранцу. Повторилась история, как в Болгарии в 2013-м.

В конце июля в Турции прошел ЧМ по боевым искусствам. Туда я в качестве руководителя сборной КР возил двух спортсменов и тренера Дмитрия Пономарева. Дзюдоист Каналбек уулу Ильгиз завоевал два «серебра», а таэквондист Азамат Мавлонов - «бронзу».

Ребята, попавшие на этих чемпионатах в восьмерку сильнейших, получили сертификаты на участие в Сурдлимпийских играх-2017. Еще несколько человек могут выиграть путевки на оставшихся отборочных турнирах.

Нужно, чтобы спортсменам, имеющим сертификаты, государство оформило стипендию, и они могли спокойно готовиться к старту. Сегодня большинство из них работает. Каналбек уулу Илгиз тренирует детей, Азамат Мавлонов трудится в магазине, Габит Айдарбеков – телохранитель, Закир Турдиев – инструктор по бодибилдингу. Каналбек уулу Илгиз и Азамат Мавлонов, кстати, последовали моему примеру и поступили в Академию физкультуры. Хотят стать профессиональными тренерами», - с гордостью говорит Арам Акопян.

Надежда быть услышанным

«Меня неоднократно приглашали за границу. Некоторые страны готовы принять в любом качестве: хоть спортсменом, хоть тренером. Но я никуда не поеду. Должен помочь глухим в Кыргызстане. Хочу, чтобы мои ученики не чувствовали себя ущемленными, росли порядочными людьми, посмотрели мир, проявили себя на соревнованиях высшего уровня. Один из самых перспективных – 13-летний борец Смадияр Жумакадыров - выигрывал турниры среди обычных спортсменов. В 2018-м пройдут юношеские Сурдлимпийские игры. Надеюсь, он там победит.

Недавно сменилось руководство Кыргызского общества слепых и глухих, и начались выступления оппозиции. Как член общества считаю, что надо решать вопросы цивилизованно. Некоторые предлагают назначить меня заместителем руководителя общества. Я не против. Это поможет мне еще активнее продвигать спорт в массы», - уверен Арам Акопян.

«Главное, чтобы поддерживали власти. Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта старается, но те, кто выше, нас будто не замечают. Да и спонсоров не хватает. Разово нам помогают, а на постоянной основе, к сожалению, нет. Не осталось организаций, где мы бы не искали поддержки. Все говорят, что уже за кем-то закреплены.

В качестве помощи спортшкола Свердловского района выделила нашей федерации борцовские маты. Но постелить их негде. Собственной базы и зала для тренировок у нас нет. Каждый раз, когда меняется правительство, пишем письмо с просьбой предоставить помещение. Надеемся, однажды нас услышат. Молодые ребята с нарушениями слуха должны иметь возможность реализовать себя в жизни. Спорт для этого подходит идеально», - подытожил он.