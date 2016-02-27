Энергетик Болотбек Иманалиев: с улыбкой по жизни

Когда центр Бишкека даже на полчаса остается обесточенным, кажется, что жизнь останавливается. Светофоры, лифты и все электроприборы не работают. В такие минуты особенно остро понимаешь значение электричества.

Сегодня, как сказал глава государства, «Кыргызстан стал энергонезависимой страной». Заслуга в этом не только ныне работающих, а тех, кто в свое время стоял у истоков строительства ТЭЦ, ГЭС. Один из тех, кто возводил гидроэлектростанции с нуля, - Болотбек Иманалиев.

Помощь Чернышевского

Наш герой родился в 1935 году в обычной семье со средним достатком в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Мать его родила 12 детей! Однако выжили и благополучно выросли лишь четверо.

Детство будущего энергетика было нелегкое, оно совпало с военным временем. Когда началась война, ему исполнилось шесть лет, но в памяти мальчишки навсегда отпечатались эти суровые годы.

После окончания школы Болот Иманалиев поступил в политехнический институт на специальность «Электрические станции, сети и системы». Это было непросто. Чтобы поступить, нужно было написать сочинение на русском языке, а для человека, который закончил школу с кыргызским языком обучения, это оказалось непростой задачей.

«В школе мы практически заучивали задания, и я хорошо знал образ одного героя из произведения Чернышевского «Что делать», - вспоминает он. И не зная, как ему поступить, молодой парень просто по памяти начал записывать на бумагу все, что помнил об этом герое. Увидев результат его «писанины», экзаменатор поначалу даже усомнилась в том, что Болот окончил нерусскую школу, и за сочинение поставила «четыре».

Несмотря на сложности при поступлении, институт Болот окончил в 1957 году с отличием и получил специальность инженера-электрика.

Испытание

Преподаватели не захотели отпускать хорошего выпускника из стен института и предложили работу преподавателя.

Радостный, что окончил учебу с отличием, молодой парень решил поехать к родственникам похвастаться и поспешил к себе домой. Брат Болотбека предложил взять машину, чтобы новоиспеченный специалист мог объехать всю родню, так сказать, «обмыть» диплом.

«Мои родители и знакомые все были рады за меня, пожелали удачи и успехов на работе. Едем обратно, а тут машина подвела и сломалась. Мой брат стал чинить, говорит, крути гайку слева направо, - рассказывает герой. - Мы же выросли в селе, техники никакой не видели. Помню, как в детстве приедет трактор, а мы бежим за ним, вот и вся техника, которую нам удалось лицезреть».

- Ты что, не знаешь, что это за гайки? Чему там, в институте учился, даже если такие элементарные вещи не усвоил? - сказал ему брат и пристыдил будущего энергетика.

Казалось бы, обыденный случай, но он заставил молодого специалиста задуматься о будущем. Он пришел к проректору, который уговорил его остаться работать в институте, и сказал:

- Андрей Андреевич, со мной тут произошла курьезная ситуация. Несмотря на то, что я окончил с отличием, технику знаю плохо. Как я могу преподавать, если на практике ничего не видел?

После слов своего студента проректор задумался и устроил его на Аламудунский каскад ГЭС.

Незваные гости

Учителем его стал опытный монтер пятого разряда Николенко, который обучал его всем тонкостям, даже как правильно катать катушку. Если Болот выполнял указания не как следует, то Николенко заставлял переделывать одну и ту же работу по несколько раз.

Сидит наш герой однажды в лаборатории, изучает оборудование, и тут вбегают коллеги и сообщают, что приехало начальство и вызывает его.

Услышав это известие, Болотбек Иманалиев сразу же испугался, стал прокручивать в голове и вспоминать, что он мог такого натворить, за что его вызывают.

- Мы за тобой давно следим, - начал разговор директор, - ты хорошо работаешь, стараешься, изучаешь технику. Мы не можем держать тебя на рабочей должности.

Молодой монтер Болотбек, помимо работы на ГЭС, занимался самообучением. Каждый день после трудового дня приходил в библиотеку «Чернышевку», где за книгами просиживал допоздна, и успевал запрыгнуть на последний автобус, который отъезжал в девять вечера. Так было каждый день, он хотел поднять и теоретические познания.

Неожиданные гости сказали, что переводят Болотбека на ГЭС-4 дежурным инженером. Однако он отказался от такого предложения, аргументируя, что работа на релейной защите автоматики ему нравится больше, и скромно попросил добавить лишь один разряд. Такой дерзкий отказ молодого монтера поразил начальство, они посмеялись и ушли.

Синяки и ушибы

Руководство решило оставить Болотбека, и его перевели в мастера. «В результате мой учитель Николенко стал мне подчиняться», - говорит герой с улыбкой.

В работу нового мастера входила обязанность периодически проверять затворы, автоматику, выдерживающие решетки на каскаде и прочее. Однажды он как обычно после обхода направлялся с ГЭС-2 на ГЭС-3, а тут мимо на машине проехал директор. Этой встрече на тот момент Болот не придал особого значения. Но пришел он на следующей день на работу, и его начальство отчитало за то, что он якобы прогуливается по полю по время рабочего дня.

Наш герой объяснил, что он не отлынивал от работы, а ходил проверять исправность техники, а так как у них нет машины, ему приходится ходить пешком.

После внезапной встречи с директором у Болотбека появился транспорт - велосипед. И рассказывая об этом, герой разрывается от смеха. Потому что он не умел ездить на железном коне, а признаться в этом коллегам стеснялся, мол как он, человек с высшим образованием, и не умеет такую элементарную вещь. Вечером, когда все уходили домой, он оставался на работе и во дворе учился ездить, но не сразу у него это получилось, поначалу были синяки и ушибы.

Выше и выше

Вскоре его перевели в инженеры. Каждый раз, проезжая мимо ТЭЦ, он наблюдал, как труба поднимается все выше. И тогда его посещали мысли о работе на теплоэлектроцентрали. К тому же его дипломная работа называлась «Расширение Фрунзенской ТЭЦ от 200 до 400 мегаватт». Болотбек Иманалиев решился и написал заявление о переводе.

Спустя некоторые время нашего героя снова вызывает начальство и спрашивает возмущенно: «Ты что, написал заявление на три страницы?»

Молодой инженер расписал на бумаге о себе все: где родился, вырос, в какую школу ходил, как учился в институте и так далее. Но в итоге на заявлении была резолюция: «Непременно перевести парня». На ТЭЦ наш герой проработал около семи лет инженером по релейной защите, автоматике и телемеханике.

Зов души

Болотбек Иманалиевич поработал и в Иссык-Кульском предприятии электросетей (ПЭС), был и главным инженером, и председателем народного контроля. Но душа его все рвалась в энергосистему. Его направили в Ошскую ПЭС, после - на Токтогульскую ГЭС.

В тот момент, когда наш герой пришел на гидроэлектростанцию, она была уже построена, но еще не заработала на полную мощность. «Было много сложностей, - вспоминает он, - особенно вести переговоры с Узбекистаном».

Наш герой настраивал автоматику релейной зашиты кольца 110 киловольт юга республики, стоял у истоков строительства Курпсайской, Таш-Кумырской, Шамалдысайской ГЭС, а также Камбараты-2.

Рассказывая о былых временах, Болотбек Иманалиевич часто не может вспомнить имена, фамилии, однако какой это был агрегат и для чего он применялся, он знает безошибочно.

С Токтогульской ГЭС он вышел на заслуженную пенсию, хотя и сейчас не сидит дома, а является председателем совета ветеранов энергетики КР.

Женился наш герой в 1957 году после окончания института на студентке театрального института Уулжан. У них родились сын и две дочери. Однако их счастливая супружеская жизнь продлилась недолго, жена умерла от болезни. Друзья, которые переживали за Болота, уговаривали его жениться второй раз. Второй его женой стала Салика, с которой они живут в мире и согласии и по сей день, у них есть два сына, одна дочь. Сейчас он счастливый дедушка 12 внуков. С этим человеком можно долгие часы разговаривать об энергетике, узнавая много интересного, ведь ему есть чем поделиться с молодыми.

Наш герой десятки лет проработал в этой отрасли, начиная от простого монтера до директора Токтогульской ГЭС. Спустя столько лет на вопрос, что для него энергетика, он с улыбкой отвечает: «Это жизнь. Без нее все остановится».