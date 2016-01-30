Игорь Левченко: Счастье – в любимом деле

Наш сегодняшний герой более полувека в спорте. Старейший волейбольный арбитр в стране, умело сочетающий спортивную деятельность с работой геолога и семейной жизнью. Игорь Левченко из категории людей, про которых говорят: «C такими можно идти в разведку». Человек с непростой судьбой, многогранный, дисциплинированный - настоящий пример для подражания.

Храбрые сердцем

«Появился на свет я в 1942 году в городе Кургане (Россия), - начинает Игорь Всеволодович. – Туда семья эвакуировалась из Москвы с началом Великой Отечественной войны. Отца я никогда не видел. Он преподавал в институте, готовившем военных специалистов. Мог не идти на фронт, но был добровольцем. Служил в разведке и однажды, уйдя с группой в поиск, пропал без вести. В память о нем осталась маленькая фотография и открытка с фронта.

Дедушка был специалистом по железнодорожной связи. До войны работал в Министерстве путей сообщения СССР. Имея бронь на армейскую службу, воевать тоже шел по своей воле. Служил на Волховском фронте, был начальником рокады. В 1944 году попал под бомбежку, его ранило и контузило. И его направили на лечение во Фрунзе.

После войны собирались вернуться в Москву, но дедушка скоропостижно скончался. Так мы здесь и остались. Похоронили деда на Братском кладбище в Кызыл-Аскере и каждый год в День Победы навещаем могилу».

Родная земля

«Образование у меня высшее – гидрогеология и инженерная геология.

В 1959 году поступал в Новокузнецкий металлургический институт. Сестра в это время училась в Театральном институте в Москве. Маме одной было тяжело; дома осталась любимая девушка (вскоре ставшая моей женой). По этим, как мне тогда казалось, важным причинам вернулся во Фрунзе и получил нещадный нагоняй от мамы и близких. Стал работать электромонтером в вагонном депо на станции «Пишпек». В 1960-м поступил во Фрунзенский политехнический институт (ФПИ). На третьем курсе призвали в армию, и три года я служил в Ташкенте. Вернувшись, закончил учебу и стал работать по профессии. В Министерстве сельского хозяйства, как гидрогеолог, занимался изысканиями и проектированием обводнения пастбищ, объездил практически всю республику.

С любимой супругой мы вместе почти 53 года. У нас две дочери. Одна живет здесь, а вторая - во Франции. Есть две внучки.

В 1990-е многие знакомые и друзья уехали из страны: кто в Россию, кто в Германию. Но у меня подобных мыслей никогда не было. Мне очень нравятся Кыргызстан и здешний народ – добрый и простой. Особенно из глубинки. Идешь мимо юрты, обязательно пригласят и угостят.

Последние десять лет работаю в фирме, занимающейся поисками полезных ископаемых. В стране много неизведанных мест, она богата минералами. К сожалению, зачастую они труднодоступны».

Больше, чем увлечение

«В седьмом классе всерьез занялся легкой атлетикой. Специализировался на прыжках в длину и тройном прыжке. Но прогрессировал медленно: показать результат выше второго разряда не получалось. Каждодневные тренировки требовали хороших ресурсов организма. А на моих показателях, наверное, сказывалось не очень сытое детство.

Потом товарищи позвали играть в волейбол. Сразу получилось! Выступал за «Локомотив» и вторую сборную ФПИ. В армии играл за часть, участвовал в первенстве Туркестанского округа.

Пересекался со многими выдающимися спортивными личностями: недавно ушедшим из жизни Эркином Акуновым, живущим ныне в Подмосковье Георгием Лежачевым. Один из замечательных современников – мой друг Владимир Иванович Анкудинов. Он играл за сборную Киргизии, работал спортивным инструктором завода имени Ленина, тренировал женскую сборную Монголии. С конца 1960-х занялся судейством и стал на этом поприще одним из лучших в СССР. Работал на Олимпиаде-1980. Именно он в 1972 году привлек меня в судейство.

В советское время я обслуживал первенства и кубки СССР, сегодня сужу республиканские соревнования. В 2014 году к нам на семинар для волейбольных судей приезжал представитель международной федерации (ФИВБ). Посмотрев меня в деле, он сказал: «Впервые вижу, чтобы в таком возрасте так профессионально судили». Хорошему судейству годы не помеха! Хотя решением того же ФИВБ для волейбольных арбитров установлен возрастной порог в 50 лет, после которого им запрещено судейство международных соревнований.

Иногда на турнирах случаются казусы. Однажды работал вторым судьей на матче чемпионата Советского Союза (первая группа). Играли команды двух союзных республик. Одна из них в шаге от победы, ведет 2:0. Тут ко мне подходят из спорткомитета и велят: «Надо помочь проигрывающим». Я всегда помнил слова Владимира Анкудинова: «В таких случаях соглашайся, а сам суди честно». Но счет сравнялся – 2:2. Во время перекура довольный тренер команды, догнавшей противника, тихо сказал мне: «Игорь, спасибо тебе большое!». Он не знал, что я был честен. Они, кстати, в итоге выиграли.

В Павлодаре судил игру Кубка Союза с участием грузинской команды, которую тренировал олимпийский чемпион Важа Качарава. В одном из моментов он не согласился с моим решением и начал давить на меня своим авторитетом. Но когда я напомнил ему правила, извинился».

Спорт для жизни

«Волейбол у нас становится национальным видом спорта. Езжу по стране и вижу, что в него играют почти в каждом селе. Множество акселератов – высоких и мощных.

Являясь арбитром со стажем, работаю в основном на энтузиазме. Мизерная зарплата волейбольного судьи не интересует. Главное – участие и возможность встречаться с друзьями.

Каждый год мы с нетерпением ждем начала международных Иссык-Кульских игр. Спортсмены из разных стран встречаются, общаются, становятся товарищами. Турнир 2015 года был омрачен отсутствием команды «Аэрофлота». Она приезжала к нам десять лет и смотрелась достойно: дисциплинированная, подготовленная. Всегда украшала состязания. Узнал, что кто-то дал их руководству неверную информацию, якобы игры в упадке и поездка на них стоит огромных денег. Надеемся, в 2016 году наши друзья из «Аэрофлота» приедут, несмотря ни на какие катаклизмы».