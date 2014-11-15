Мужская работа

Пожар… Одна из самых страшных ситуаций, которая может произойти с человеком. В момент паники за собственную жизнь и близких людей мы набираем с детства знакомые цифры – 103. И к нам на помощь приходят бесстрашные мужчины, в прямом смысле бросающиеся в огонь ради нашего спасения.

Пожарный – это призвание

Один из них Айзбек Каирбекович Кадыралиев - пожарный с десятилетним стажем, начальник команды Государственной пожарной службы Свердловского района, прапорщик. Родился он в селе Шамши Нарынской области Кочкорского района. Родители мальчика занимались сельским хозяйством и с детства приучали к этому и его с братом. Но маленький Айзбек в тайне мечтал о другом.

- Поначалу хотел работать в милиции. Уже в подростковом возрасте грезил, как буду ловить преступников и защищать закон, - рассказывает Кадыралиев.

Когда пришло время служить в армии, он, даже не задумываясь, пришел в военкомат. Службу будущий пожарный проходил при Государственной службе исполнения наказаний - охранял заключенных.

- Но судьбе было суждено связать меня с другой профессией, - говорит Айзбек. - После армии в 2005 году мой сосед - пожилой мужчина, всю жизнь проработавший водителем в пожарной службе - неожиданно предложил мне устроиться туда. И я, немного подумав, решил подать документы на трудоустройство.

Испытание на прочность

После долгих проверок и волнительного ожидания Айзбека наконец приняли в бригаду. Свой первый рабочий день 21-летний мужчина запомнил на всю свою жизнь.

- Когда я устраивался на эту должность, то, конечно, осознавал, что меня будет подстерегать опасность. Но то, что увидел в тот день, не забуду, наверное, никогда. Мы заступили на смену с утра. День прошел достаточно спокойно. Однако ближе к ночи раздался сигнал о возгорании. Мы отправились на вызов. Горел большой дом, из форточки в окне вырывались языки пламени. Достали шланги и стали потихоньку, «на ощупь» заходить в здание. Из-за густого черного дыма ничего не было видно. К нам подбежала испуганная женщина и стала кричать, что там остался ее двухгодовалый ребенок. Я посмотрел на командира. Он отрицательно покачал головой и прошептал: «Судя по дыму и времени возгорания, живых тут уже нет». И шагнул в пелену, - смотря куда-то вдаль, словно пытаясь уловить картины прошлого, рассказывает мой собеседник.

В лицо им смерть смеется злая

Но то, что он увидел в отблесках пламени, страшно передать: между кроватью и стеной лежало полуобгоревшее тельце маленького мальчика. На лице ребенка застыло выражение дикого ужаса, судя по его положению, он из последних сил пытался укрыться от безжалостной стихии…

- Не помню, как мы потушили пламя, как я вышел из дома. Помню только, как командир вынес маленькое наполовину обугленное тельце и отдал матери, и ее отчаянный, душераздирающий крик… Несколько ночей подряд от увиденного не мог заснуть, - говорит Кадыралиев, а голос его и сейчас дрожит от воспоминаний.

Огонь наступает и балки трещат…

За десять лет работы в пожарной службе Айзбек Каирбекович спас немало людей: мужчин, женщин, детей, стариков. Многих, едва живыми, без сознания, приходилось выносить на руках.

- Буквально недавно поступил вызов. В частном секторе в жилом доме горела баня. Пока наши ребята доставали шланги для воды, мы отправились на поиски людей, которые могут находиться в горящем помещении. На полу лежала пожилая женщина лет 70-80. Оказалось, что пенсионерка топила печку и не заметила, как из нее выпал уголек, от которого загорелись сухие ветки. Пока она пыталась справиться с огнем, наглоталась дыма и потеряла сознание. «Пожарную» вызвали увидевшие клубы дыма соседи. Хорошо, что мы приехали вовремя, успели, и женщина не пострадала, - с гордостью говорит пожарный.

ЧП как обыденность

Опасных моментов в охваченных огнем зданиях было немало. Приходилось тушить и крыши высоток, в буквальном смысле стоя на краю 12-этажного дома, и получать контузии. Были случаи, когда жизнь самого прапорщика висела на волоске.

- Таких случаев было предостаточно, долго рассказывать придется, - скромно улыбаясь, отмахивается мужчина. Но после уговоров все же уступает просьбе. – На одном из выездов в трех метрах от меня взорвался разогретый от горячего дыма газовый баллон. Взрыв был настолько сильный, что меня резко отбросило в другую сторону помещения. Спасло то, что крышка от баллона отлетела к потолку, направив туда основной поток взрыва. Если бы хоть немного она отклонилась влево или вправо, думаю, что я не сидел бы сейчас здесь. Когда меня вытащили и привели в сознание, понял, что одно ухо у меня совсем не слышит. Только через год слух полностью восстановился. И подобные случаи происходили не раз.

Близкие и родные Айзбека Кадыралиева приняли его выбор, хотя и переживают за него, когда узнают об очередном пожаре. У него трое детей. Старший сын, которому сейчас всего пять лет, тоже хочет в будущем быть пожарным, как и его отец. На мой вопрос, не против ли он, чтобы сын пошел по его стопам, прапорщик лишь улыбается и пожимает плечами.

На службе

Айзбек Кадыралиев не жалеет ни о выбранной профессии, ни об опасности, ни о маленькой зарплате. Он понимает: это служба! Сокрушается он лишь о том, что люди, к которым они в любое время дня и ночи, независимо от погоды и ситуации в стране, при отсутствии нормальной формы и финансирования, приходят на помощь, не всегда понимают и не ценят ее. И часто вместо слов благодарности за спасенную жизнь эти доблестные мужчины слышат в свой адрес незаслуженные упреки и грубые слова. Но они снова и снова выносят людей на руках из огня и все время с риском для собственной жизни…