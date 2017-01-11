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Кыргызские музыканты выступят в Нью-Йорке

11/01/17 08:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В марте в Merkin Concert Hall пройдет гала-концерт кыргызской классической и фольклорной музыки. Об этом сообщили в Кыргызско-Американском фонде.

 

Пианисты Азамат Сыдыков, Кайры Кошоева, Джонатан Левин, оперная дива Николета Раллис и виолончелистка Нурмира Гринберг, а также комузистки Перизат Копобаева и Эльвира Абдилова исполнят произведения выдающихся кыргызских композиторов Атая Огонбаева, Ниязалы, Калыя Молдобасанова, Владимира Фере и других.

 

  • Кыргызско-Американский фонд создан тремя нью-йоркскими артистами - Азаматом Сыдыковым, Джонатаном Левиным и Николетой Раллис. Его целью является укрепление гуманитарных, гражданских и культурных связей между США и Кыргызстаном, поддержка ценностей свободы и просвещения через образование и культуру.

URL: http://_/kultura/42982/

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