Кыргызские музыканты выступят в Нью-Йорке

В марте в Merkin Concert Hall пройдет гала-концерт кыргызской классической и фольклорной музыки. Об этом сообщили в Кыргызско-Американском фонде.

Пианисты Азамат Сыдыков, Кайры Кошоева, Джонатан Левин, оперная дива Николета Раллис и виолончелистка Нурмира Гринберг, а также комузистки Перизат Копобаева и Эльвира Абдилова исполнят произведения выдающихся кыргызских композиторов Атая Огонбаева, Ниязалы, Калыя Молдобасанова, Владимира Фере и других.