Афиша: куда сходить в будни

Оливье и мандаринки доедены, пора доставить удовольствие и душе. ИА «24.kg» представляет анонс афиши недели.

Дети могут создать курак или сделать экологическое мыло своими руками, создать комикс, попробовать силы в программировании.

Тем, у кого еще новогоднее настроение, советуем посетить выставку «Падал прошлогодний снег», остальным тоже есть куда сходить. Афиша обновляется, чаще заходите по ссылке.