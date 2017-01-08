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Афиша: куда сходить в будни

8/01/17 16:00, Бишкек – ИА «24.kg»

Оливье и мандаринки доедены, пора доставить удовольствие и душе. ИА «24.kg» представляет анонс афиши недели.

 

Дети могут создать курак или сделать экологическое мыло своими руками, создать комикс, попробовать силы в программировании.

 

Тем, у кого еще новогоднее настроение, советуем посетить выставку «Падал прошлогодний снег», остальным тоже есть куда сходить. Афиша обновляется, чаще заходите по ссылке.

 

 

URL: http://_/kultura/42791/

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