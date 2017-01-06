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Афиша: чем заняться на выходных

6/01/17 16:00, Бишкек – ИА «24.kg»

Сегодня пятница, а значит, нужно подумать, чем заняться в выходные: минусовая температура и гололед не повод оставаться дома.

 

Школьные каникулы продолжаются: спектакли «Снежная королева», «Чудеса под Новый год», сказка «Щелкунчик», представление театра ростовых кукол «Калейдоскоп», праздничная цирковая программа, мастер-классы не только для детей. Для любителей активного отдыха есть варианты от Союза пешеходного туризма Кыргызстана и вечера латиноамериканских танцев.

 

URL: http://_/kultura/42762/

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