Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации

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Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова подарила зрителям новогоднюю работу, нарисованную снегом. Об этом сообщили российские СМИ.
Как сообщили в пресс-службе художницы, музыку к этому фильму написал музыкант из Кыргызстана Асхат Норузбаев, известный по хитам «На Иссык-Куле» и «Я уехал из Фрунзе…».