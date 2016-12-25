Афиша недели (26-30 декабря)

«Афиша» поможет провести предновогоднюю неделю и настроиться на праздничную волну.

Сходите с ребенком на балет «Щелкунчик» или в театр. «Красавица и чудовище», «Снежная королева», «Новогодние приключения в лесу», «Королевство кривых зеркал», «Чудеса под Новый год» - есть из чего выбрать. В кинотеатрах наконец-то покажут мультфильмы.

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести елочные игрушки, новогодний декор, открытки ручной работы, интерьерные игрушки и множество других сувениров и изделий мастеров.