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Афиша недели (26-30 декабря)

25/12/16 16:00, Бишкек – ИА «24.kg»

«Афиша» поможет провести предновогоднюю неделю и настроиться на праздничную волну.

 

Сходите с ребенком на балет «Щелкунчик» или в театр. «Красавица и чудовище», «Снежная королева», «Новогодние приключения в лесу», «Королевство кривых зеркал», «Чудеса под Новый год» - есть из чего выбрать. В кинотеатрах наконец-то покажут мультфильмы.

 

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести елочные игрушки, новогодний декор, открытки ручной работы, интерьерные игрушки и множество других сувениров и изделий мастеров.

 

URL: http://_/kultura/42290/

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