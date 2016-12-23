II Всемирные игры кочевников получили международное признание

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Генеральная Ассамблея ООН признала вклад Всемирных игр кочевников в межкультурный диалог, укрепление социальной сплоченности, мира и развития. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
На 67-й пленарной сессии Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира». В документе сказано о вкладе игр в эти процессы.
Таким образом, Всемирные игры кочевников получили международное признание как инструмент межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира.
Игры кочевников пока лидируют в опросе ИА «24.kg». Выбрать самое яркое событие Кыргызстана можно по ссылке.