II Всемирные игры кочевников получили международное признание

Генеральная Ассамблея ООН признала вклад Всемирных игр кочевников в межкультурный диалог, укрепление социальной сплоченности, мира и развития. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

На 67-й пленарной сессии Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира». В документе сказано о вкладе игр в эти процессы.

Таким образом, Всемирные игры кочевников получили международное признание как инструмент межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира.

Игры кочевников пока лидируют в опросе ИА «24.kg». Выбрать самое яркое событие Кыргызстана можно по ссылке.