RSS
facebookfacebookgoogale+
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
Наркотики есть, а контроля нет
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:51
НОВОСТИ ДНЯ:
Культура
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Картина Гапара Айтиева представлена на выставке в Кургане (Россия)

22/12/16 13:37, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

«Безмолвие» Гапара Айтиева представлено на выставке «Содружества связующая нить», проходящей в Курганском областном художественном музее и посвященной 25-летию СНГ. Об этом сообщил сайт музея.

 

По его данным, в экспозицию вошло около 20 произведений живописи из собрания музея. Они представлены именами ведущих художников стран СНГ. В представленных произведениях нашли яркое отражение жизнь и быт, традиции, природа, портретные образы представителей разных народов.

URL: http://_/kultura/42159/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ