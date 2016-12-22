Картина Гапара Айтиева представлена на выставке в Кургане (Россия)

«Безмолвие» Гапара Айтиева представлено на выставке «Содружества связующая нить», проходящей в Курганском областном художественном музее и посвященной 25-летию СНГ. Об этом сообщил сайт музея.

По его данным, в экспозицию вошло около 20 произведений живописи из собрания музея. Они представлены именами ведущих художников стран СНГ. В представленных произведениях нашли яркое отражение жизнь и быт, традиции, природа, портретные образы представителей разных народов.