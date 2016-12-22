В Бишкеке на студенческом фестивале открывают новые имена

В Кыргызстане 22-26 декабря пройдет II Республиканский студенческий фестиваль «Жаны ысымдар» («Новые имена»). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, начнется фестиваль постановкой «Үйлөнүү» по произведению Николая Гоголя, ее покажут студенты 4-го курса факультета театра и кино Кыргызского государственного университета культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой.

В конкурсе также участвуют театральная студия КРСУ под руководством Ларисы Любомудровой, учащиеся театрального училища Кыргызского драматического театра имени Т.Абдумомунова, студенты КТУ «Манас» и Университета искусств.

Церемония награждения пройдет 26 декабря в 16.00 в Театре юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой.