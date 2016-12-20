Картины Гапара Айтиева представят на выставке в Москве (Россия)

В Москве 21 декабря откроется художественная выставка «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны». Об этом сообщили российские СМИ.

На выставке, организованной Международной конфедерацией союзов художников и посвященной 25-летию образования Содружества Независимых Государств, представлено более тысячи лучших произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства самых известных советских художников.

Столь масштабная, беспрецедентная по объему, качеству и числу имен и произведений выставка организована впервые за 25 лет после прекращения деятельности Союза художников СССР в 1991 году.