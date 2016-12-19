В Кыргызстане объявили конкурс детской литературы на кыргызском языке

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Министерство культуры, информации и туризма объявило открытый конкурс в области детской литературы (произведения для детей дошкольного, младшего, среднего школьного и юношеского возрастов). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечено, что цель конкурса - дальнейшее развитие кыргызского языка, создание условий для его изучения начиная с дошкольного возраста.
По данным министерства, конкурс проводится по следующим номинациям:
Произведения представляются в изданном виде в количестве не менее пяти экземпляров, отпечатанных типографским шрифтом, вместе с рекомендательным письмом. Материалы принимаются в Департаменте информации и массовых коммуникаций с 4 января по 1 апреля 2017 года.