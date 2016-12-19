Титул «Мисс Мира-2016» завоевала представительница Пуэрто-Рико

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На конкурсе «Мисс Мира-2016» победила представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт конкурса.
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Первой вице-мисс стала доминиканка Ярица Реес, титул второй вице-мисс получила Наташа Маннуэла из Индонезии.
В топ-10 попали девушки, представлявшие Монголию, Венгрию, Индию, Бразилию, Австралию, Китай, США.
Конкурс «Мисс мира», организованный в 1951 году, является старейшим из существующих конкурсов красоты.
В 2015 году на конкурсе «Мисс Мира» первой стала испанская модель Мирейя Лалагуна. Россиянка София Никитчук заняла второе место.