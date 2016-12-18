RSS
facebookfacebookgoogale+
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:52
НОВОСТИ ДНЯ:
Культура
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Афиша недели (19-23 декабря)

18/12/16 16:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Мы знаем, куда можно сходить отдохнуть в будний день жителям и гостям столицы.

 

До Нового года две недели, а это значит, будет много праздничных мероприятий: детские спектакли, представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, новогодние конкурсы, ярмарки.

 

Для тех, у кого еще нет новогоднего настроения, тоже найдутся развлечения.

 

И не пропустите торжественное зажжение огней на главной елке страны на площади Ала-Тоо. 

 

URL: http://_/kultura/41783/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ