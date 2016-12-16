Афиша 17-18 декабря: чем заняться на выходных

Сегодня пятница, а значит, нужно подумать, чем заняться в выходные. ИА «24.kg» составило топ-5 интересных мероприятий на ближайший уикенд. О событиях, не вошедших в пятерку, читайте в «Афише».

Детские спектакли «Алиса в Стране чудес» и «Снежная королева». Вас ждет встреча с Алисой и Шляпником, Королем и Королевой, Чеширским котом и Кроликом, а после сказки о Кае и Герде детей порадуют бумажная дискотека, диджей и конкурсы.

Новогоднее цирковое шоу «Бинго Бонго». Медведи, орангутанг Соня и дрессированные животные, воздушные гимнасты, акробаты, клоуны… Дед Мороз и Снегурочка обязательно будут.

Благотворительный концерт «Ноты добра». Все вырученные средства пойдут детям-сиротам, а также Центру социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Литературный фестиваль Kitepfest Kids. Для взрослых выступят детский писатель Алтын Капалова, специалист по детскому развитию Асылбек Жоодонбеков. Для детей проведут мастер-классы по оригами, каллиграфии и лепке.

Авантюрная комедия «Леди» с Анастасией Волочковой в главной роли.