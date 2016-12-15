Названы победители Международного кинофестиваля «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов»

Сегодня на торжественном закрытии Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» названы победители.

В Национальном конкурсе награды удостоились фильмы:

«Олжо» («Добыча»), режиссер Болсунбек Таалайбек уулу, за лучший фильм, приз зрительских симпатий;

«Тегирмен» («Мельница»), режиссер Кенжебек Шайлообаев, за лучшую режиссуру;

«Соблазн богатства», режиссер Сырга Кубандык кызы, специальный приз жюри;

«Цена одной ошибки», режиссер Жекшенбай уулу Токтомуш, приз зрительских симпатий;

звукорежиссер фильма «Лунатик», режиссер Зирегуль Кубандык кызы, Калыбек Шерниязов, диплом за лучшее звуковое оформление.

В Международном конкурсе победа досталась:

«Раиса», режиссер Павел Кузуйок (Молдова), за лучший фильм;

«Еркек» («Мужчина»), Берик Жаханов (Казахстан), за лучшую режиссуру;

«Спасибо, доктор!», режиссер Адилет Каржоев (Кыргызстан), и «Происшествие в Калийном парке», режиссер Петерис Кимелис (Латвия), специальный приз жюри;

«Закон исключительного третьего, или Третьего не дано», режиссер Александра Соколовская (Россия), приз зрительских симпатий.

Фильмы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли Дарежан Омирбаев, Вирджилиу Мерджиняну, Элла Манжеева, Таалайбек Кулмендеев и Мансур Васати.

Кинофорум проводится при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР, Союза кинематографистов Кыргызстана, Департамента кинематографии при МКИТ КР и общественного фонда «Айтыш».

ИА «24.kg» является информационным партнером кинофорума.