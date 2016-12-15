Названы победители Международного кинофестиваля «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов»

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Сегодня на торжественном закрытии Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» названы победители.
В Национальном конкурсе награды удостоились фильмы:
В Международном конкурсе победа досталась:
Фильмы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли Дарежан Омирбаев, Вирджилиу Мерджиняну, Элла Манжеева, Таалайбек Кулмендеев и Мансур Васати.
Кинофорум проводится при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР, Союза кинематографистов Кыргызстана, Департамента кинематографии при МКИТ КР и общественного фонда «Айтыш».
ИА «24.kg» является информационным партнером кинофорума.