Реконструкция Исторического музея. На старте второй этап

С 25 марта Государственный исторический музей закрыт для посетителей в связи с реконструкцией. В Министерстве культуры, информации и туризма заявляли о двух ее этапах. К Дню независимости обещали закончить ремонт и освещение фасада здания музея и прилегающей фронтальной территории.

Работы продолжаются и сегодня. О ходе реконструкции ИА «24.kg» рассказал программный координатор Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при аппарате премьер-министра ТР (ТИКА) в КР Эврен Рутбиль.

- В рамках первого этапа предусматривалась очистка фасада здания музея, демонтаж напольных покрытий прилегающей территории, а также полное освещение внешнего облика музея и прилегающей территории. Также предусматривали новое остекление входа в музей, его фронтальной части.

К 31 августа 2016 года работы были закончены на 99 процентов. На площади смогли провести праздничные мероприятия.

А вот чего не успели к сроку, так это полностью остеклить фронтальную часть музея, потому что стекло имеет свойство ломаться и трескаться. Чуть-чуть опоздали.

Почему мы не открыли для общественности территорию за скульптурой Манаса Великодушного? Мы предполагали, что работа по бокам музея будет включена во второй этап проекта, но потом решили сразу восстановить фонтаны и отремонтировать боковые лестницы, чтобы внешний облик давал целостную презентабельную картину.

- Когда будет завершен первый этап?

- При благоприятных погодных условиях планируем закончить эти работы до Нового года. Но все, конечно, зависит от климата. Этот срок может продвинуться до конца января.

В настоящий момент строительные леса вновь возведены. Мы заметили, что некоторые участки подпотолочного мрамора требуется очистить.

- Что предусматривает второй этап?

- Обновление боковой территории и задней части музея (внешние работы). А также капитальный ремонт интерьера музея: замена электричества, системы вентиляции, внутренних стекол, ремонт административных кабинетов, туалетов. Кроме того, оснащение музея новым экспозиционным оборудованием.

Установят новые стенды и специальное освещение для них. То есть будет разработана новая концепция самой экспозиции.

Для второго этапа проект уже разработан. Всю документацию по интерьеру музея мы направили в соответствующие органы КР для согласования.

После того как получим одобрение, проведем тендер.

- Какова общая сумма реконструкции?

- Этот вопрос нам часто задают. Дело в том, что мы еще не подошли к проведению тендера. Но мы можем назвать приблизительную сумму – $15 миллионов. Это 100—процентный грант.

- Когда музей откроют для посетителей?

- Наша цель – завершение всех работ в осенние месяцы 2017 года. Но я бы хотел подчеркнуть: это не просто капитальный ремонт музея. Разработана совершенно новая концепция.

Важна не только работа физическая, но и труд дизайнеров, историков, деятелей культуры и всех вовлеченных в этот процесс людей.

Мы не хотели бы все подгонять под определенную дату, лишь бы успеть к ней. Но мы, конечно же, понимаем, что население ожидает завершения работ. Поэтому мы поставили задачу закончить работы к осени 2017 года.

Кстати, в ноябре молодежь высадила у здания музея 90 кустов вейгелы. Кустарник цветет все лето. Уже весной он будет радовать горожан.

Отметим, Государственный исторический музей основан в 1925 году. Современное здание построено в 1984-м. Сегодня музей является одним из крупнейших в Центральной Азии. Здесь собрано 135 тысяч редких артефактов и хранятся уникальные памятники культуры и истории кыргызского народа.