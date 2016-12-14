Фильмы из Кыргызстана покажут на XVI Форуме национальных кинематографий

Фильмы Эрнеста Абдыжапарова «Кекеч» («Заика») и Татьяны Мюльбайер «Прощальные гастроли» (Кыргызстан-Эстония) покажут на XVI Форуме национальных кинематографий, который пройдет в Москве 17-24 декабря. Об этом сообщили российские СМИ.

В рамках кинофорума все желающие смогут увидеть работы режиссеров из Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Грузии, Таджикистана, Эстонии, России. Помимо показов будут организованы встречи с создателями фильмов.