В Нижневартовске (Россия) прозвучат кыргызские песни

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В Нижневартовске (Россия) 15 декабря пройдет День кыргызской культуры. Вартовчане услышат комуз, а также кыргызские народные песни. Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, в фойе Центра национальных культур для гостей будет организована выставка предметов быта и культуры Кыргызстана, пройдет дегустация блюд национальной кухни.